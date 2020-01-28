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Pilli: Hedef, ülkeye bir karantina hastanesi kazandırmak

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Koronavirüsü”yle ilgili halkın endişelenmesine gerek olmadığını, Sağlık Bakanlığı olarak gerekli tedbirlerin alındığını ve hedeflerinin, ülkeye bir ‘Karantina Hastanesi’ kazandırmak olduğunu belirtti.
Pilli: Hedef, ülkeye bir karantina hastanesi kazandırmak

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Pilli Radyo Güven’de yayınlanan “Günün Nabzı” programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Çin’in Vuhan kentinde bu virüsün görülmeye başladığı günden beri KKTC olarak takibini yaptıklarını kaydeden Pilli, Sağlık Bakanlığı’nda konuyla ilgili paydaşlarla bir toplantı gerçekleştirildiğini ve bazı tedbirlerin alındığını söyledi.

Pilli bu tedbirler kapsamında; “Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin içerisindeki bir bölümü “Karantina Servisi” olarak düzenlediklerini açıkladı.

Pilli, virüsle ilgili önlem olarak Ercan Havaalanı’nda çalışmaların devam ettiğini ve havaalanında termal kamera ile bir virüs vakasına rastlandığı anda, orda bulundurulan ambulansla hastaneye sevkin sağlanacağını kaydetti.  Pilli, virüsle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’yla işbirliği içerisinde olunduğunu ve özel giysilerin temin edilmeye başlandığını da açıkladı.

Pilli, programda vatandaşlara virüsle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda “Kalabalık ortamlardan uzak durulması, temastan kaçınılması, hijyene ve beslenmeye önem verilmesi” şeklinde tavsiyelerde de bulundu.

Pilli, şu anda KKTC de “Koranavirüsü”nün ve grip salgının olmadığını sadece mevsimsel gribal enfeksiyonların görüldüğünü kaydetti.

Pilli programda, Çin’de görülen “Koronavirüs”ü inşallah ülkeye gelmez. Ülkeye bu virüs gelirse de Sağlık Bakanlığı olarak gerekli tedbirleri aldık.  Sağlık bakanlığı olarak kalıcı tedbirler almak zorundayız. Bizim hedefimiz, tam teşekküllü ‘Karantina Hastanesi’ kurmak. Bir salgın olduğu anda gerekli müdahalenin anında yapılmasını sağlamak için bu karantina hastanesinin hayata geçirmesi gerektiğine inanıyorum. Halkımız “Koronavirüsü”yle ilgili rahat olsun ülkemizde ve Türkiye’de böyle bir virüs vakası yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’yle her alanda olduğu gibi sağlık alanında da işbirliğimiz devam ediyor. Halkımız için her şeyin en iyisini de yapmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

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