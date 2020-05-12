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Pilli: Hemşirelerin sorunları benim de sorunumdur

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Pilli: Hemşirelerin sorunları benim de sorunumdur
Pilli: Hemşirelerin sorunları benim de sorunumdur

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası yönetici ve üyeleri bugün Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’yi makamında ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Pilli kabulde yaptığı konuşmada, “ Biz bir aileyiz. Ben de bu sağlık çalışanlarından oluşan ailenin bir parçasıyım. Sizin sorunlarınız benim de sorunumdur. Sorunları hep birlikte çözeceğiz. Hemşirelik, insana en yakın kutsal mesleklerden biridir. Siz hemşireler, özellikle COVID-19’le mücadele sürecinde gece gündüz demeden hizmet verdiniz, ailelerinizden uzak kaldınız, büyük fedakârlıklar gösterdiniz. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür eder, Hemşireler Günü’nüzü canı gönülden kutlarım” dedi.

 

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