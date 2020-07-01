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Pilli: İkinci dalgaya hazırız, yol haritası belirlendi

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Pilli: İkinci dalgaya hazırız, yol haritası belirlendi
Pilli: İkinci dalgaya hazırız, yol haritası belirlendi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de ‘Sabah Haber’in konuğu oldu.

Ercan Havalimanında yeniden başlayan tarifeli seferler konusunu değerlendiren Bakan Pilli, bu açılımın eninde sonunda olması gerektiğini ve açılım kararının uzun uzun tartışma ve değerlendirilmelerin ardından hükümet tarafından alındığını kaydetti.

Yeni dönemde de herkesin üzerine düşeni yapmasının önemli olduğunu vurgulayan Pilli, dikkatli olunması, maske takılması, hijyene önem verilmesi, sosyal mesafeye ve kurallara uyulması gerektiğini anlattı.

Sağlık Bakanlığının 24 saat çalıştığını ve görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini kaydeden Pilli, alınan önlemleri yerinde görmek için sabah Ercan Havaalanı’na gittiğini söyledi.

Pilli, Ercan Havalimanı’na gelişlerin başarı ile gerçekleştiğini ve herkesin hassasiyet içerisinde olduğunu ifade etti.

Halk sağlığının en iyi şekilde korunması için tedbirler aldıklarını anlatan Pilli, yolcuların kapasiteye göre geleceğini, ilk gelişlerin de günde iki uçakla kısıtlandığını kaydetti.

“Sağlık ön planda tutularak hareket edeceğiz. Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz ve bu konuda ısrarlı olacağız” diyen Pilli, günde ortalama 800 -900 test yapma kapasitesinin bulunduğunu, kit konusunda da sıkıntı bulunmadığını kaydetti.

Pilli, yeni dönemde birkaç vaka çıksa dahi paniğe kapılmamak gerektiğini ve gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Bakan Pilli, Ercan Havalimanı’ndan gelen yolcuların da gereken önlemlere uyması halinde ise yasal işlem başlatılacağını söyledi.

 

(SES) Türkiye ile protokol çalışması yapıldığını, Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi halinde  Ercan Havalimanı’nda 3 bin kapasiteli DNA labaratuarı kurulacağını kaydeden Pilli, protokol süresinin 3 ay olduğunu kaydetti.

Pandemi için hemşire alımlarının başladığını, hedeflerinin  45 hemşire olduğunu söyleyen Pilli, yoğum bakım için yatak sayısının 4’ten 54’e çıkarıldığını, DNA labaratuarının da geliştirildiğini kaydetti.

“Daha güçlüyüz” vurgusu yapan Bakan Pilli, olası ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olunduğunu, yol haritası belirlendiğini ve altyapının güçlendirildiğini söyledi.

Bakan Pilli, Pandemi Hastanesi’nin olmamasından üzüntü duyduğunu, ancak, uzun vadede olsa bile teferruatlı bir hastane hedeflerinin olduğunu kaydetti.

Temas takip ekiplerinin çoğaltıldığını, tüm ekiplerin daha deneyimli ve imkanların daha fazla olduğunu anlatan Pilli, bulaşma olmaması için tüm önlemlerin alındığını belirtti.

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