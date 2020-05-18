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Pilli: Kalkanlı Yaşam Evi’nde yangından sorun yaşayan biri olmadı

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Pilli: Kalkanlı Yaşam Evi’nde yangından sorun yaşayan biri olmadı
Pilli: Kalkanlı Yaşam Evi’nde yangından sorun yaşayan biri olmadı

Tepebaşı ve Kalkanlı bölgesinde çıkan yangının ardından Güzelyurt Kaymakamlığı’nda Başbakan Ersin Tatar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bazı bölge milletvekilleri, bölge polis, itfaiye, sivil savunma ve diğer ilgili daire yetkililerinin yer aldığı kriz masası oluşturuldu.

Kriz masası toplantısının ardından Sağlık Bakanı Ali Pilli, basına açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Ciğerlerimiz yandı. Büyük bir hasar oldu. Ekinlerde, insanların 1 yıllık emeği 1 günde gitti” dedi.

Yangının Kalkanlı Yaşam Evi’ne yaklaştığını anımsatan Bakan Pilli, yaşam evindeki kişileri güvenli bölgeye yerleştirdiklerini belirtti. Pilli, “Söz konusu kişilerin yangından dolayı herhangi bir sağlık sorunu yok. Tüm halkımıza geçmiş olsun diyorum” dedi.
Başbakan Ersin Tatar ise yangının ürkütücü boyutlara ulaştığını ve yangını söndürmek için olağanüstü bir çalışma ortaya konulduğunu söyledi.

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