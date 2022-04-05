  • BIST 2.336,92
  • Altın 912.12
  • Dolar 14.7165
  • Euro 16.1511
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Pilli: Kanser İlaçlarıyla İlgili İhale Sonuçlandı, Bugün İmzalar Atılacak

» »
Pilli: Kanser İlaçlarıyla İlgili İhale Sonuçlandı, Bugün İmzalar Atılacak
Pilli: Kanser İlaçlarıyla İlgili İhale Sonuçlandı, Bugün İmzalar Atılacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor. 


Milletvekilleri, kanser haftası nedeniyle kanser hastalığıyla ilgili konuları gündeme taşırken, Sağlık Bakanı Ali Pilli, son dönemde ilaç sıkıntısı yaşandığını ama kanserlerle ilgili ilaçlarda anlatıldığı kadar sıkıntı yaşanmadığını söyledi. 
Bakan Pilli, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar için açılan ihalenin sonuçlandığını ve bugün imza atılacağını da bildirdi.


KKTC’de uluslararası standartlarda kanser tedavisi verildiğini, ilaçların devlet tarafından karşılandığını, eksiklikler bulunduğunu bu noktada sevklerin yapılarak tedavi sağlandığını söyledi.


HPV aşılarının temini yönünde çalışmalar yapıldığını açıklayan Pilli, sivil toplum örgütleriyle iş birliğinde sağlığı ileriye taşıma hedefleri bulunduğunu ifade etti. 


ROGERS’TAN “KANSER HAFTASI’NIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ” KONULU KONUŞMA


Meclis’te ilk güncel konuşmayı yapan HP Milletvekili Jale Refik Rogers, “Kanser Haftası’nın düşündürdükleri” konusunda söz aldı. Sağlığın tedavi edici boyutunun daha çok gündemde olduğunu dile getiren Rogers, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin daha önemli bir hale geldiğini söyledi. 


Pandemi nedeniyle kanser teşhislerinde gecikmeler olduğunu erken tanı çalışmalarına hız vermek gerektiğini dile getiren Rogers, Kanser Kayıt Yasası’nın geçmesiyle bildirimi zorunlu bir hastalık olduğunu ama bildirim ağı kurulmadığından sıkıntılar yaşandığını, bunun çözülmesi gerektiğini belirtti. 


Rogers, en sık görülen kanserlerle ilgili erken tanının yapılmasına yönelik çalışmalar göremediklerini söyleyerek, erken tanı için hizmet almanın kolay olmadığını, sadece Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılabildiğini farklı merkezlerde yapılabilmesine olanak sağlamak gerektiğini kaydetti. 


Toplanan verilerin kullanılarak adım atılması gerektiğini belirten Rogers, halkın bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. 


Kanser tedavilerinin kemoterapiden ibaret olmadığını söyleyen Rogers, yeni tedavi yöntemlerinin uygulanması için genetik laboratuvarının etkin kullanılmasının sağlanması gerektiğini belirtti.  


İlaçlar konusunda sorunlar yaşandığını dile getiren Rogers, bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi. 


BESİM: “KANSERDEN ÖLENLER İKİ YILDA COVİD’DEN ÖLENLERDEN ÇOK FAZLA”


CTP Milletvekili Filiz Besim de, “Kanser politikamız var mı?” sorusuyla söz alarak kanser politikası ve ilaç eksiklikleri konusuna değindi. 


Kanserden her yıl ölen insan sayısının iki yılda COVID’den ölen insan sayısından çok daha fazla olduğunu söyleyen Besim, kanser politikalarına değindi.


Farkındalık yaratılmasının önemine işaret eden Besim, kanserden korunma için halkı bilinçlendirme konusunda ne yapıldığını sordu. 


Gıda güvenliği ve tütün ürünleri yasağına ilişkin çıkarılan yasaların hangi oranda uygulanıldığını soran Besim, şu anda Devlet Laboratuvarı’nda pestisit analizi yapılamadığını söyledi. 


HPV aşılarının yüzde 70 oranında koruma sağladığını söyleyen Besim, HPV ve hepatit aşılarının ulusal kanser programına alınması gerektiğini belirtti. 


Besim, erken teşhis için düzenli taramalar yapılması, toplum tabanlı kanser kayıtçılığına geçilmesi gerektiğini söyleyerek, onkoloji bölümünde yaşanan sıkıntılar ve ilaç eksikliklerine değindi. 


Kanser ve dikkat eksikliği ilaçlarının İlaç Eczacılık Dairesi tarafından ülkeye getirildiğini söyleyen Besim, “İlaç konusunda insanlar çok ciddi sıkıntıdadır” dedi. 


Besim, kanser hastalarının son dönemlerini geçirebileceği birimler olmamasını eleştirdi. 


PİLLİ: “KANSER İLAÇLARI İÇİN BUGÜN İMZA ATILACAK” 


Konuşmacıları yanıtlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, son dönemde ilaç sıkıntısı yaşandığını ama kanserlerle ilgili ilaçlarda anlatıldığı kadar sıkıntı yaşanmadığını söyledi. 


Pilli, ilaçlarla ilgili ihalelere çıkıldığını bugün imza atılacağını, kanser dışındaki ilaçların peyder pey geleceğini, dikkat eksikliği ilaçlarının kısa sürede temin edildiğini belirtti. 


Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu, ilaç eksikliklerini giderme adına da destek verdiğini söyleyen Pilli, teşekkür etti. 


Kanserin halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen Pilli, halkı kansere karşı bilinçlendirme çalışmalarının devam ettiğini, taramaların yapıldığını, kanser kayıtçılığının geliştirilmesi gerektiğini belirtti. 


Kanser kayıtçılığında ilerlemenin yeterli olmadığını belirten Pilli, Kanser Kayıt Merkezi kurulması için çalışmalar yapacaklarını kaydetti. 


Kanser kayıtçılığının önemine vurgu yapan Pilli, erken tanının önemine işaret etti. 


KKTC’de uluslararası standartlarda kanser tedavisi verildiğini belirten Pilli, ilaçların devlet tarafından karşılandığını, eksiklikler bulunduğunu bu noktada sevklerin yapılarak tedavi sağlandığını kaydetti. 


HPV aşılarının temini yönünde çalışmalar yapıldığını belirten Pilli, sivil toplum örgütleri ile iş birliğinde sağlığı ileriye taşıma hedefleri bulunduğunu söyledi. 


ÖZDENEFE: “LOKOMOTİF SEKTÖR TURİZMDE NE YAPILIYOR?”


CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ,“Ne Yapacağını Şaşıran Hükümetin Ülke Turizmini Getirdiği Nokta” konusunda konuşma yaptı. 


Özdenefe, Turizm Bakanı’nın konuşmasını dinlemesi ve halkı bilgilendirmesi gerektiğini ancak oturumda herhangi bir bakanın bulunmadığını söyledi. 


Konuşmasına başlamayan Özdenefe, Bakan Pilli’nin salona gelmesi üzerine konuşmasına başladı. 


Başbakanın “denizin bittiğine” ilişkin sözlerini eleştiren Özdenefe, toplumun bu durumun farkında ve fedakarlık yapmaları gerektiğinin bilincinde olduğunu, hükümetin buna karşı önlem almak için ne yapacağını sordu. 
Özdenefe, ülkenin lokomotif sektörlerinden olan turizm konusunda ne yapıldığını sorarak, Ataoğlu’nun atama yapmakla meşgul olduğunu savundu. 


Pandeminin kötü yönetildiğini, turizm sektöründeki işletmelerin sorunlar yaşadığını savunan Özdenefe, stratejik planlama yapılamadığını söyledi. 


Stratejik planlama yerine atamalar yapıldığını ileri süren Özdenefe, ulaşım, bilet fiyatlarının çok yüksek olduğunu, havayolu şirket ve sefer sayılarının yeterli olmadığını söyledi. 


Özdenefe, Ercan Havalimanı’nda tüm sorunlar giderilse bile sefer sayıları ve farklı havayollarına ilişkin adım atılmadıkça sorunların çözülemeyeceğini savundu. 


Teşvik sisteminin ortadan kalktığını küçük işletmelerini kar etmesinin mümkün olmadığını söyleyen Özdenefe, “Bizim turizm planımız yoktur” dedi. 


Liman ve gümrüklerde vardiyaya geçilmesi, otellerdeki “her şey dahil” sisteminin kaldırılması gerektiğini dile getiren Özdenefe, tanıtım için ne yapıldığını sordu. 


PİLLİ: “EĞER KAPANMASAYDIK GÜNDE 40-50 KİŞİ ÖLECEKTİ”


Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandeminin iyi yönetilmediğinin söylendiğini belirterek, “Ben bunu asla kabul etmiyorum” dedi. 
Pilli, pandeminin ilk dönemlerinde bazı ülkelerin sağlık altyapılarının çöktüğünü, doktorların hasta seçmek zorunda kaldığını belirtti. 


“Eğer kapanmasaydık günde 40-50 kişi solunum zorluğundan ölecekti” diyen Pilli, “Para her zaman kazanılır, sağlık geri dönmez, o dönemi iyi yönettik” dedi. 


“ÖLÜM ORANINDA 33. SIRADAYIZ”


Vaka sayılarına göre ölüm oranına bakıldığında dünyada 33. sırada olunduğunu, kaybedilen hastaların çoğunluğunun aşısız ve kronik hastalar olduğunu söyleyen Pilli, bu sonucun aşıların ihmal edilmesinden kaynaklandığını belirtti. 


Pilli, son zamanlarda COVID-19’a karşı korunmanın bırakıldığını, Meclis’te dahi maske takılmadığını, ihmal edildiğini söyleyerek, halka aşı yapmaları, kış aylarında kronik hastalar ve yaşlıların toplu yerlere girmemeleri çağrısında bulundu. 


Pilli, “COVID-19 mücadelesinde başarılıyız” dedi. 


Elektrik faturalarını aşağıya çekmek gerektiğini belirten Pilli, enerjiyle ilgili kısa orta ve uzun vadede yapılması gerekenler bulunduğunu, uzun vadede enerjinin planlanması ve bir yere entegre olunması gerektiğini söyledi. 
Bir soru üzerine, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin pozitif olan kişilere 10 gün karantina uygulamasının geçerli olduğunu söyleyen Pilli, Meclis Başkanı’nın Çarşamba günü evde antijen testinin pozitif çıktığını, PCR testinin Pazar günü yapılığını ve negatif çıktığını belirtti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DR. Diker: Kanserle Mücadele Erken Tanı Hayat Kurtarır Mottosu Geçerliliğini Hala Korumakta04 Nisan 2022 Pazartesi 16:14
  • Gıda Mühendisleri Odası, ramazanda gıda güvenliği ile ilgili önerilerde bulundu04 Nisan 2022 Pazartesi 13:46
  • Dikkat! Bahar Yorgunluğu Sandığınız Aslında!…04 Nisan 2022 Pazartesi 10:36
  • Kanser için umut ışığı: Tedavi için hücre yapısı kullanılacak03 Nisan 2022 Pazar 21:28
  • Kovid-19 Ölüm Oranları, İnfluenzanın Tarihsel Evrimindeki Gibi Düşüşe Geçti03 Nisan 2022 Pazar 20:27
  • Meclis Başkanı Töre'nin Test Sonucu Negatif03 Nisan 2022 Pazar 19:05
  • Kolesterole karşı doğal bir besin çiğ fındık03 Nisan 2022 Pazar 15:23
  • ‘Covid-19’a karşı zerdeçal türevleriyle ilaç yapılabilir’03 Nisan 2022 Pazar 14:54
  • Ramazan'da beslenme reçetesi02 Nisan 2022 Cumartesi 22:35
  • Sağlık skandalı: Dolandırıcı adam 87 kez Covid-19 aşısı olmuş02 Nisan 2022 Cumartesi 18:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti