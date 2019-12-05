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Pilli: “Karpaz’a doktorlarımız gitmek istemiyor”

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Sağlık Bakanı Pilli, Karpaz’daki sağlık hizmetini geliştirmek istediklerini fakat doktorların Karpaz’a gitmek istemediklerini söyledi.
Pilli: “Karpaz’a doktorlarımız gitmek istemiyor”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de katıldığı ‘Sabah Haber’ programında Narden Bingöl’ün sorularını yanıtladı.

Karpaz’da yaşanan sağlık hizmeti eksiklikleri konusuna değinen Bakan Pilli, bölgede ciddi eksikliklerin olduğunu ve bunu gidermek için çalıştıklarını söyleyerek planlarının ‘birinci basamak sağlık merkezinde doktorların sayısını artırmak’ olduğunu belirtti.

Birinci basamak sağlık merkezindeki doktor sayısının arttırılarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık merkezlerinin yükünün azaltılabileceğine vurgu yapan Pilli, “Karpaz’a kalıcı hizmet verilmesi için doktor sayısının çoğaltılması lazım” dedi.

“DOKTORLAR KARPAZ’A GİTMEK İSTEMİYOR”

Karpaz bölgesi için doktor bulamadıklarını söyleyen Pilli, “Karpazlılar kesinlikle bir hizmet istiyor ve biz de bunu yapmak için çalışıyoruz fakat doktorlarımız o bölgede çalışmak istemiyorlar, bölge için doktor arıyorsun, bulamıyorsun” dedi.

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