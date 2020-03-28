Pilli: “Karpaz’da 300 test yaptık, 10-12 civarında pozitif”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı ve hükümet olarak virüsün Çin’in Wuhan kentinde görüldüğü Aralık 2019 tarihinden itibaren tedbirler almaya başladıklarını ve bu tedbirleri giderek artırmakta olduklarını söyledi.

Pilli, “Virüs nedeniyle dünyada yaşananlara bakıldığı zaman şu aşamada iyi gidiyoruz ama tedbirlerimizi daha da artırmak mecburiyetindeyiz. En önemli tedbirlerden bir tanesinin kişilerin kendilerine düşen görevi yapmasıdır. Eğer kişiler kendilerine düşen görevi yaparsa inanıyorum ki bu salgını biz en kısa sürede bitireceğiz” dedi.

Pilli, ülkenin güvenli bir bölge olarak korunması halinde ileriki dönemlerde KKTC’de turizm patlaması yaşanacağını bu nedenle virüsün bir an önce yok edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı olarak ellerinden gelen çabayı ortaya koyduklarını ifade eden Pilli, sağlık personelinin de özverili bir şekilde çalıştığının altını çizdi.

Karpaz bölgesinde yaşananlarla ilgili olarak ise Pilli, orada çok büyük bir salgın olmadığını belirterek, bu bölgede yaşanan insanların evlerinde kalması halinde bu sorunun aşılacağını söyledi.

Pilli, Karpaz bölgesinde bugüne kadar 300 tarama yapıldığını 10-12 civarında kişinin pozitif çıktığını, taramaların bugün de devam edeceğini ifade etti.

Pilli, 1974 öncesinde olduğu gibi aynı ruhla mücadele edilmesi halinde bu savaşın da kazanılacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Pilli, Türkiye’den son olarak yaklaşık 140 koli çeşitli tıbbi malzeme gönderildiğini belirterek, şu anda herhangi bir malzeme eksikliği bulunmadığını söyledi.

Toplantıda daha sonra Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç bir sunum gerçekleştirdi.