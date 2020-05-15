  • BIST 100.096
  • Altın 385,835
  • Dolar 6,9108
  • Euro 7,4583
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Pilli: KKTC’de vaka saklanması diye bir durum söz konusu olamaz

» »
Pilli: KKTC’de vaka saklanması diye bir durum söz konusu olamaz
Pilli: KKTC’de vaka saklanması diye bir durum söz konusu olamaz

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 988 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, Kovid-19 testlerinin gıda sektörü çalışanlarına ve pazarcı esnafına, bazı meslek guruplarına,Değirmenlik Belediyesi çalışanlarına,Gazi Mağusa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

Pilli, bugüne kadar toplam 28 bin 621 test yapıldığını da belirtti.

 

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’de yayınlanan Burası Önemli programında bir kişinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19 hastası olduğu iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Küçük bir ülke olan KKTC’de vaka saklanması diye bir durumun söz konusu olamayacağını ve tüm vakalarıun şeffaf bir şekilde açıklandığını belirten Bakan Pilli, söz konusu şahıs hakkında yaptığı gerçek dışı söylemlerden dolayı yasal işlem yapılması için dilekçe verdiğini söyledi

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sokağa Çıkma Yasağını İhlal15 Mayıs 2020 Cuma 10:40
  • Araç İçerisinden Hırsızlık15 Mayıs 2020 Cuma 10:35
  • İş Kazası15 Mayıs 2020 Cuma 10:22
  • Çalıştığı iş yerinde hırsızlık yaptı15 Mayıs 2020 Cuma 10:18
  • Güngördü Engelliler Haftası Dolayısıyla Mesaj Yayınladı15 Mayıs 2020 Cuma 10:10
  • DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal özcenk'in basın açıklaması15 Mayıs 2020 Cuma 10:03
  • Güney'de çalışan işçiler Metehan Sınır Kapısı’nda eylem yapacak15 Mayıs 2020 Cuma 09:52
  • Kuzey Kıbrıs'tan Türkiye'ye götürülen 288 kişi karaman'da yurda yerleştirildi15 Mayıs 2020 Cuma 09:45
  • Bakan Pilli: Vakaların gizliliği söz konusu değil15 Mayıs 2020 Cuma 09:38
  • Kamu görevlileri normal çalışma düzenine döndü15 Mayıs 2020 Cuma 09:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti