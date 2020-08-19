Pilli Kovid-19’la mücadelede yapılanları değerlendirdi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada, 2019 Aralık ayından bu yana Kovid- 19 hastalarına daha iyi hizmet vermek için altyapıyı geliştirmeye başladıklarını belirterek, şu anda Lefkoşa’daki Ayaktan Tanı Merkezi’nin pandemi kliniğine çevrildiğini söyledi.

Burasının tamamen Kovid-19 hastalarına ayrıldığına işaret eden Pilli, merkezin 2. Katının 45-50 yatak kapasiteli olduğunu ve tamamen yoğun bakım olabilecek duruma geldiğini anlattı.

Kovid-19 hastalarının yoğun bakım ihtiyacı olması durumunda orda tedavi görebileceğini kaydeden Pilli, Merkezin alt katının da 50 yatakla hizmet verebilecek şekilde hazır olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Pilli, yeni pandemi hastanesi konusunda da açıklamada bulundu.

Bakan Pilli, yeni pandemi hastanesi konusunda tüm hazırlıkların yapıldığını ve yeni Pandemi hatahanesinin çok kısa süre içerisinde atılacağını ve en yakın zamanda da tamamlanacağını kaydetti.

Pandemi Hastahanesi kelimesinin kendisi tarafından ortaya atıldığını belirten Pilli, bu hastanenin yapılmasında en büyük amaçlarının hem Kovid-19 vakalarına hizmet vermek hem de ilerde alt yapıyı güçlendirecek enfeksiyon hastahanesini yaratmak olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli, yapılacak olan hastahanin hem bu dönemde hem de ileri dönemde faydalı olacağını vurguladı.

Bu dönemde Kovid-19 vakalarının sayısının önemli olduğunu belirten Pilli, önemli olan sağlık alt yapısını aşmayacak şekilde bulaşı önlemek olduğunu söyledi.

Kovid-19 hastalarının hepsinin hastanede kalacak diye bir durum olmadığını belirten Pilli, şu anda hastaların kaldığı iki otel olduğunu ve bu otel sayısının gerekmesi halinde artırılabileceğini de söyledi.

Yurt dışından gelenlerle ilgili olarak da Bakan Pilli, yurt dışından gelenlerin test sonuçları çıkıncaya kadar izole olacakları yönünde bir taahhütname imzaladıklarını ancak bunlara uyulmadığını söyledi

Bunların kontrolü amacı ile ekipler kurulduğunu belirten Pilli, her bölgede ekiplerin İlçe Emniyet Kurulları ile birlikte kontroller yapacağını söyledi.

Pilli, taahhütnameye uymayanlar ile ilgili gerekenin yapılacağını vurguladı.

Pilli, “Yurtdışından gelenlerin testlerini kontrol amacı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile bakanlığımız arasında bir e-nabız var. Elekrtronik ortamda yüklenmeyen hiçbir testi taşıyan kişiler uçağa veya gemiye alınmayacak. Mutlaka e-nabızdan geçecektir. Elektronik ortamda yüklü testler kabul edilecek” dedi.