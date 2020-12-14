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Pilli: Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Gerekli Tedbirler Alındı, Vatandaşımız Endişelenmesin

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan ve bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkmasına ilişkin BRT’ye açıklamalarda bulundu.
Pilli: Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Gerekli Tedbirler Alındı, Vatandaşımız Endişelenmesin

Bakan Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki bir çalışanın testinin pozitif çıkmasının ardından Yataklı Tedavi Kurumları Müdürü Cenk Soydan, Hastane Başhekimi Adil Özyılkan ve eski Başhekim Bülent Dizdarlı’nın tedbir amaçlı izole edildiklerini belirtti.

Vatandaşların hastaneye gitmeleri konusunda endişe edecek bir durum olmadığını, gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Pilli, vatandaşların, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Bakan Pilli, son günlerde yerel vakalarda artış yaşandığını ve bu yönde yeni tedbirlerin alındığını kaydetti.

Ülkedeki son pozitif vakaların birinin Maronit, birinin Güzelyurt’ta işveren, birinin de hastane çalışanı olduğunu kaydeden Pilli, daha önceki vakaların ise Güney kaynaklı olması nedeni ile bu yönde önlemlerin artırıldığını anlattı.

Pilli, rastgele testlerin artırılacağını belirterek, hedeflerinin önümüzdeki hafta vaka sayısını aşağıya çekerek, kontrol altına almak olduğunu vurguladı.

Kurallara uyulmaması halinde artış olacağını belirten Pilli, kış aylarında vakaların arttığını ve kurallara uyulmasının şart olduğunu söyledi.

Ülkeye Türkiye üzerinden 2 binin üzerinde grip aşısı geldiğini, 7 bin aşının da bugünlerde geleceğini kaydeden Pilli, bunların dışında 500 adet hibe aşının geldiğini ve bu 500 aşının Kovid-19 ile mücadelede çalışan kişilere yapılacağını söyledi.

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