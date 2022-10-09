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Pilli, mesleğine geri döndü!

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Sağlık eski Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt milletvekili Ali Pilli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 12 Ekim'den itibaren kliniğinde hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.
Pilli, mesleğine geri döndü!

Sağlık eski Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt milletvekili Ali Pilli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 12 Ekim'den itibaren kliniğinde hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.
 

"Halkımıza hizmet için buradayım" görseli de paylaşan Pilli, çalışma saatlerini de duyurdu. Pilli'nin paylaşımı şu şekilde:


"12/10/ 2022 tarihinden itibaren Güzelyut’taki  kliniğimde hasta kabulüne  başlayacağımı tüm halkımın bilgisine getirir saygılar sunarım.
Çalışma saatleri; 
ÇARŞAMBA ,PERŞEMBE,CUMA
Öğleden önce: saat 10:00-13:00
Öğleden sonra; saat 15:00-18:00
CUMARTESİ
Öğleden önce; saat 10:00-13:00"

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