Pilli, mesleğine geri döndü!

Sağlık eski Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt milletvekili Ali Pilli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 12 Ekim'den itibaren kliniğinde hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.

Sağlık eski Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt milletvekili Ali Pilli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 12 Ekim'den itibaren kliniğinde hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.



"Halkımıza hizmet için buradayım" görseli de paylaşan Pilli, çalışma saatlerini de duyurdu. Pilli'nin paylaşımı şu şekilde:



"12/10/ 2022 tarihinden itibaren Güzelyut’taki kliniğimde hasta kabulüne başlayacağımı tüm halkımın bilgisine getirir saygılar sunarım.

Çalışma saatleri;

ÇARŞAMBA ,PERŞEMBE,CUMA

Öğleden önce: saat 10:00-13:00

Öğleden sonra; saat 15:00-18:00

CUMARTESİ:

Öğleden önce; saat 10:00-13:00"