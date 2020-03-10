Sağlık Bakanı Ali Pilli basın toplantısı düzenledi, 141 Alman turistin yarın bir uçakla Almanya'ya geri gönderileceğini açıkladı. Pilli "Ölüm yok, Corona Virüsü tespit edilen hastanın durumu iyi" dedi.

- 141 kişilik kafile içinde bir kişide ateş tespit edildi. Karantinaya aldık. Test pozitif çıktı.

- Mağusa'daki 3 otelde ekipler ve polis giriş çıkışlarını önledi.

- Ekipler orada herhangi ateşi olan kişiye rastlamadı.

- Alman hastanın kocası ve yakın temasta olan toplam 4 kişi karantinaya alındı. Bulgu yok. Sadece temas olduğu için karantinaya alındı.

- Pozitif olan hastanın durumu iyidir. Öldüğüne dair haberler yalandır. Alman vatandaş ölmemiştir. Durumu iyidir. Ağır bir vaka değildir. tedavisi devam etmektedir.

- Vatandaşımız panik yapmasın, hijyen şartlarını uygulasın.

- Bizim yaptığımız açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar edilmesin. Söz konusu 3 otelde herhangi bir vaka yoktur.

- Alman turistleri Almanya'dan gelen bir uçak gelip alacak.

- Antalya’dan boş bir uçak gelip bu turistleri alacak. Bunun açıklaması yarın yapılacak.