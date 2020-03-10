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Pilli "Ölüm yok, Corona Virüsü tespit edilen hastanın durumu iyi"

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Pilli "Ölüm yok, Corona Virüsü tespit edilen hastanın durumu iyi"
Pilli "Ölüm yok, Corona Virüsü tespit edilen hastanın durumu iyi"

Sağlık Bakanı Ali Pilli basın toplantısı düzenledi, 141 Alman turistin yarın bir uçakla Almanya'ya geri gönderileceğini açıkladı. Pilli "Ölüm yok, Corona Virüsü tespit edilen hastanın durumu iyi" dedi.

- 141 kişilik kafile içinde bir kişide ateş tespit edildi. Karantinaya aldık. Test pozitif çıktı.

- Mağusa'daki 3 otelde ekipler ve polis giriş çıkışlarını önledi.

- Ekipler orada herhangi ateşi olan kişiye rastlamadı.

- Alman hastanın kocası ve yakın temasta olan toplam 4 kişi karantinaya alındı. Bulgu yok. Sadece temas olduğu için karantinaya alındı. 

- Pozitif olan hastanın durumu iyidir. Öldüğüne dair haberler yalandır. Alman vatandaş ölmemiştir. Durumu iyidir. Ağır bir vaka değildir. tedavisi devam etmektedir.

- Vatandaşımız panik yapmasın, hijyen şartlarını uygulasın.

- Bizim yaptığımız açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar edilmesin. Söz konusu 3 otelde herhangi bir vaka yoktur.

- Alman turistleri Almanya'dan gelen bir uçak gelip alacak.

- Antalya’dan boş bir uçak gelip bu turistleri alacak. Bunun açıklaması yarın yapılacak.

 

 

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