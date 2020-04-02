Pilli: Otellerde 842 evlerde ise 3 Bin 85 kişi karantinada

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, BRT'de yayınlanan Haber Masası programına katılarak, Koronavirüs (Covid-19) salgını konundaki son gelişmeleri aktardı.

Dünkü açıklamasından sonra ortaya çıkan vakaları, akşam saat 17.00'de açıklayacaklarını ifade eden Pilli, dün tespit edilen son 7 vakanın, şehirlere göre dağılımını şöyle aktardı:

Karpaz: 3

Lefkoşa: 2

Girne: 1

Alsancak: 1

OTELLERDE KARANTİNADA TUTULAN KİŞİ SAYISI 842

Malpas'taki karantinaları dolan ve evlerinde izole olmaya gönderilen öğrencilerin ardından, otellerde karantinada bulunan toplam kişi sayısının 842 olduğunu belirten Pilli, Malpas otelin boşaltıldığını, dezenfektesinin dün akşam yapıldığını, 48 saat sonra yeniden kullanıma hazır olacağını söyledi.

EVDE KARANTİNADA TUTULAN KİŞİ SAYISI 3 BİN 85

Öte yandan, 14 Mart tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla yurtdışından ülkeye gelen ve evde karantina altında tutulan kişi sayısının 3 bin 85 kişi olduğunu kaydeden Pilli, bu konuda 5'i sabit olmak üzere toplamda 15 telefon hattı kurduklarını, bu kişilerin tek tek arandığını, tümünün kontrol altında olduğunu ifade etti.

GÜNEŞ RESIDENCE'DE 3 ŞÜPHELİ VAKA

Lefkoşa'daki Güneş Residence'de karantina altında bulunan 128 kişiye dün test yapıldığını ifade eden Pilli, "3 şüpheli sonuç var, onlar konusunda ileri çalışma yapılıyor" dedi. Pilli, Güneş Residence'daki kişilerin, 3-4-5 Nisan tarihlerinde karantinadan çıkacaklarını da ifade etti.

"SAĞLIK BAKANLIĞI, BU SAVAŞI TEK BAŞINA KAZANAMAZ"

Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Pilli, ilçe emniyet kurullarının çalışmalara devam ettiğini, Bakanlık ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, "Bu savaşı ancak hep birlikte kazanabiliriz. Sağlık Bakanlığı tek başına bu savaşı kazanamaz" dedi.