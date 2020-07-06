  • BIST 117.869
  • Altın 393,877
  • Dolar 6,8535
  • Euro 7,7657
  • Lefkoşa 41 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Pilli: “Pandemi hastanesi talep ettik, yapılamadı ama tüm altyapı olası bir salgına karşı hazırlandı”

» »
Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandemi hastanesi inşaatını istediklerini ama yapılamadığını ancak ülkenin sağlık altyapısının olası bir salgına karşı hazırlandığını söyledi.
Pilli: “Pandemi hastanesi talep ettik, yapılamadı ama tüm altyapı olası bir salgına karşı hazırlandı”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandemi hastanesi inşaatını istediklerini ama yapılamadığını ancak ülkenin sağlık altyapısının olası bir salgına karşı hazırlandığını söyledi.

Pilli, süreçle ilgili yetkinin bakanlığına verilmesinden sonra gerekli tüzüklerin hızla hazırlanacağını ve bilimsel olarak ne gerekiyorsa onun yapılacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı Pilli, yasalar nedeniyle bakanlığının yeteri kadar test kiti alamadığını ve şu anda ellerinde 2 bin 400 kit kaldığını ancak 4 bin bağış kitinin de bugün ellerine ulaşacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda engellilerle ilgili yasa tasarısının oylanması öncesinde yapılan konuşmalara yanıt için söz aldı ve eleştirileri yanıtladı.

Pilli, içinden geçilen zor bir pandemi süreci olduğunu ifade ederek, ilk başlardaki ülke altyapısı ile şimdiki altyapının aynı olmadığını kaydetti.

Pilli, bu süreçte tüm kesimlerin desteğiyle sağlık altyapısının geliştirildiğini, yatak kapasitesi, ventilatör sayısının artırıldığına dikkat çekti, nöroloji bölümünde 6 yataklı yoğun bakım olduğunu, ayakta tanı merkezinin de yoğun bakıma dönecek şekilde altyapısının hazırlandığını ifade etti. 

“PANDEMİ HASTANESİ TALEP ETTİK AMA YAPILAMADI”

Pandemi hastanesini yapmak için Sağlık Bakanlığı’nın talepte bulunduğunu ancak bugüne kadar yapılamadığını, ancak ihtiyaç olması durumunda kullanılacak yatak kapasitesinin geliştirildiğini anlatan Pilli, genel sağlık alanında bazı sorunlar yaşasalar da pandemi ile ilgili mücadelede gerekli adımların atıldığını işaret etti.

“TÜM ALTYAPI OLASI BİR SALGINA KARŞI HAZIRLANDI... ODALARA KAMERA SİSTEMİYLE TAKİP”

Her türlü donanımı sağlamak için çalıştıklarını, belki bunları çok iyi anlatıp gösteremediklerini ancak tüm altyapının olası bir salgına karşı hazırlandığını anlatan Pilli, hemşirelerin de riske atılmadan odaların kamera sistemiyle takip edileceğini, 40 yatak kapasitesinin bunun için hazır olduğunu söyledi.

Pandemi hastanesi tartışmalarına artık bakanlık olarak son noktayı koyacaklarını ifade eden Pilli, gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

“TÜZÜKLER HIZLA GEÇECEK, BİLİMSEL OLARAK NE GEREKİYORSA O YAPILACAK”

Bundan sonra alınacak yol hakkında da bilgi veren Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası altındaki tüzüklerin hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini ve bilimsel olarak ne gerekiyorsa onun yapılacağını söyledi.

Pilli, bugüne kadar yapılan çalışmaların bir rapor halinde milletvekillerine verileceğini de açıkladı.

“ELDE 2 BİN 400 KİT VAR, 4 BİN KİT BAĞIŞ BUGÜN ELİMİZE ULAŞACAK”

Sağlık Bakanlığı olarak yeteri kadar test kiti alamadıklarını, bunun da yasalardan kaynaklandığını, bu yüzden kimsenin imza atmak istemediğini ifade eden Pilli, kitlerin bitmediğini ellerinde 2 bin 400 kit olduğunu kaydetti.

4 bin kit bağışın da bugün ellerine ulaşacağını ifade eden Pilli, bu hafta içinde kit sorununun bitirileceğini, sorumluluğun Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu söyledi.

Personel sıkıntısının pandemi olmasa da olduğunu, bu sıkıntıyı gidermek için de bazı istihdamlar yaptıklarını, 50 hemşire aldıklarını ifade eden Pilli, sağlıkta eksikliği olan her yere eksik personel isteyeceklerini belirtti.

Pilli, Rum kesiminde çalışan ve eğitim gören kişilerin 15 günde bir test yapması kararına da işaret ederek, bu testlerin hemen değil ama bu karardan itibaren 15 gün içinde yapılması gerektiğini kaydetti. Pilli, soruları da yanıtlayarak, yapılan çalışmaları anlattı.

“FİYAT DÜŞTÜKÇE TEST ÜCRETLERİ DE DÜŞECEK”

Pilli, testlerin alım fiyatlarından dolayı ilk etapta 300 TL’den yapıldığını ancak kit alım fiyatları düştükçe test ücretlerinin de düşeceğini kaydetti.

Pandeminin başladığı dönemde, dün test eksikliği konusunda yaptığı gibi biraz “ortalığı ayağa kaldırılabilseydi” ve basın ile kamuoyu desteği alabilseydi belki de bugün pandemi hastanesinin yapılmış olacağını ve altyapı sıkıntılarının giderilmiş olacağını ifade eden Pilli, ancak bunun yapılan tüm açıklamalara rağmen olmadığını, bu yüzden halktan özür dilemesini bildiklerini belirtti.

Pilli, Güney’de sağlık açısından bulunanlarda sıkıntı olmadığını, işçi ve öğrencilerin de mağdur edilmeyeceğini söyledi. Pilli, dünyanın artık açılmaya başladığını, ülkelerle ilgili alınan kategori kararlarının da siyasi olarak değil bilime göre alındığını ifade etti.

Konuşmaların ardından yasa tasarısı oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTGB’den Sağlık Bakanlığı’na ‘basına ve halka saygılı olun’ çağrısı06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:37
  • 3.Cumhurbaşkanı Eroğlu YDÜ'de anjiyo'ya alındı!06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:35
  • Spehar bu yılki raporunda pandemiyi öne çıkardı06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:35
  • Ersin Tatar, “Ne oldu da 1 Temmuz’dan sonra Tabipler Birliği kimlerin dürtmesi ile mahkemeye gidiyor, bunları takip ediyoruz06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:55
  • Gazeteciler Birliği, Sağlık Bakanlığı’nı “Basını Ve Halkı Yanıltmakla” Suçladı06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:30
  • "Ne oldu da Tabipler Birliği mahkemeye gitti?"06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:17
  • Referandum'a OY Çokuluğu06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:10
  • Tatar: 4 aydır ses yok ne oldu da şimdi patırtı oldu?06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:05
  • Erhürman: “4 ay sonra mı fark ettiniz?”06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:53
  • Haziranda Enflasyon Yüzde 1.0106 Temmuz 2020 Pazartesi 11:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti