Pilli, PCR testlerinin artırılmasına şüpheyle bakıyor

UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli, PCR test yapımındaki artışın mevcut kapasiteniz üzerinde olduğu için bu testlerin güvenirliğinden şüphe duyduğunu kaydetti.

UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli, PCR test yapımındaki artışın mevcut kapasiteniz üzerinde olduğu için bu testlerin güvenirliğinden şüphe duyduğunu kaydetti.

Bugün yapılan PCR testlerine karşı güven sorunu olduğunu kaydeden Ali Pilli, kendilerinin de özel hastanelerden PCR hizmeti aldığını ama iyi denetlediklerini kaydederken şimdi aynı denetimin yapılmadığını ima etti.

Pilli, “bugün 7 bin test yapılıyorsa burada soru işareti var. Hem devlette hem de özeldeki kapasiteyi iyi biliyorum. Personel ve kapasitede bir değişim olmadı, aletlerde değişim de olmadı. 7bin test yapılırsa soru işareti var” dedi