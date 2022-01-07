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Pilli: Pozitif Hastaların Aranması ve Takibi Yönünde Bakanlık Personeli Seferber Edildi

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Sağlık Bakanlığında yapılan toplantıda pozitif hastaların aranması ve takibi konuları ele alındı
Pilli: Pozitif Hastaların Aranması ve Takibi Yönünde Bakanlık Personeli Seferber Edildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, artan vakalar karşısında mevcut sistemin daha da güçlenmesi ve pozitif hastalara daha kısa sürede ulaşılması için bakanlık personelinin işlerine ilaveten bu konuda seferber edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’nda pozitif hastaların aranması ve takibi konularında toplantı yapıldı.

Bakanlık açıklamasına göre, Bakan Pilli, pozitif hastaların aranması, doktor numaraları ve bileklik kodlarının gönderilmesi, pozitif hastaların kayıtlarının yapılması ve temaslılarının tespit edilmesi  için bakanlık personeline bu yönde eğitim verildiğini kaydetti. 

Pozitif hastalara gidecek mesaj ve kodların ardından kişilerin sakin kalmaları ve kendilerini izole etmelerinin önemine işaret eden Bakan Pilli, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de Omicron varyantının etkileriyle vakaların yükselişte olduğunu, pandemiyle mücadelede halkın desteğinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Bakan Pilli, hiç aşı olmamış kişilerin aşılarını yaptırmaları, hatırlatma dozu gelen kişilerin ise en kısa sürede Sağlık Bakanlığı’na bağlı aşı merkezlerine başvurarak hatırlatma dozlarını yaptırmaları, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini biz kez daha hatırlattı.

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