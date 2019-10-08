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Pilli: “Reform niteliğinde otomasyon sistemini hayata geçireceğiz”

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlık alanında “reform niteliğindeki otomasyon sisteminin hayata geçeceğini” söyledi.
Pilli: “Reform niteliğinde otomasyon sistemini hayata geçireceğiz”

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, bir televizyon programına katılan Pilli, depoda biriken ilaçlarla ilgili açıklama yaparak, şu anda depolarda hangi ilaçların olduğunun bilinmediğini kaydetti.

Pilli, “reform” niteliğindeki otomasyon sisteminin hayata geçeceğini dile getirerek, biriken ilaçlar ve çıkılan ihaleyle ilgili tartışmalara değindi; İlaç Eczacılık Dairesi deposunda karşılaştığı manzara ve uygulayacağı sistem hakkında bilgi verdi.

“HAYRETE DÜŞTÜM”

Göreve geldiğinde ilaç ecza deposuna gittiğini dile getiren Pilli, buradaki sıkıntıların aktarıldığını, gelen ilaçları koyacak yer olmadığın bilgisi verildiğini ve bunun üzerine yerinde inceleme yaptığını kaydetti.

Pilli, tarihi geçmiş ilaçların olduğunu ve bunu gördüğünü belirterek, gördüğü manzara karşısında hayrete düştüğünü söyledi.

Çok fazla miktarda ilaç taşındığını ifade eden Pilli, yıllarca birikmiş ilaçların olduğunu dile getirdi ve “Bu kadar ilaç birikmesine rağmen önlem alınmamasına inanamadım” ifadelerine yer verdi.

“DEPODA HANGİ İLAÇLARIN OLDUĞUNU BİLMİYORUZ”

Ali Pilli, envanterde ne kadar ilaç olduğunun bilinmediğini ifade ederek, sistemin oturtulmadığını, dolayısıyla mevcut ilaçların ne olduğunun bilinmediği gibi alınacak ilaçların da bilinmediğini kaydetti.

Bilgisayar sisteminin bulunduğuna ancak güvenilir bir sistem olmadığına dikkat çeken Pilli, “Şu anda depomuzda hangi ilaçların olduğunu bilmiyoruz. Üzülerek söylüyorum biz şu anda depomuzda hangi ilaçların olduğunu, son kullanma tarihlerini bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

İHALE

Çıkılan ihale ile ilgili de değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Biz ilaç sıkıntısı nedeniyle ihaleye çıkacaktık, oradaki arkadaşa sordum, ‘her zaman çıkıldı’ cevabını aldım. Bunun böyle olmayacağını söyledim. Sayım yapıp bazı ilaçları tespit ettik ve öyle ihaleye çıktık. Biz kararlıyız” dedi.

“REFORM YAPACAĞIZ”

Sağlıkta otomasyon sisteminin oturtulması gerektiğine vurgu yapan Pilli, sadece ilaçta değil, sağlık sisteminde de bu sistemi oturtacaklarını kaydetti.

“Tüm hastane, sağlık merkezlerinin birbirini göreceği sistem oluşturacağız” diyen Pilli, bunun bir reform olduğunu, çalışma arkadaşlarının konuyla ilgili Ankara’ya gittiğini ve Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü, her türlü yardımı alacaklarını sözünü de aldıklarını kaydederek, niyetinin reform yapmak olduğunu sözlerine ekledi.

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