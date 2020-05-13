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Pilli, RES-BİR ile görüştü

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Restorancılar Birliği (Res-Bir) Başkanı Salih Kayım ve birlik üyeleri ile görüştü. Res-Bir üyeleri, restoranların tam anlamıyla yeniden hizmete açılması talebini bakana Pilli’ye iletti.
Pilli, RES-BİR ile görüştü

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Restorancılar Birliği (Res-Bir) Başkanı Salih Kayım ve birlik üyeleri ile görüştü. Res-Bir üyeleri, restoranların tam anlamıyla yeniden hizmete açılması talebini bakana Pilli’ye iletti.

Pilli ise görüşmede, “Sizi çok iyi anlıyorum. Bugüne kadar aldığımız tüm kararlar toplum sağlığının korunması içindi. Bu durumun sağlığın yanında bir de ekonomik boyutu olduğunu biliyorum. Restoranların yeniden faaliyete açılması için elimden geleni yapacağım” dedi.

Restoranların açılmasının ardından sıkı tedbirlerle faaliyet göstereceklerini ve tedbirlere harfiyen uymaları gerektiğini vurgulayan Bakan Pilli, önümüzdeki hafta içerisinde restoranların faaliyete açılması için elinden geleni yapacağını ve bu durumu savunacağını dile getirdi.

“Siz bana güvenin” diyen Bakan Pilli, yarın Bakanlar Kurulu’nda bu konuyu gündeme getireceğim, lütfen bir gün daha sabredin, bu konuyu netleştirelim” diye konuştu.

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