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Pilli Riverside'da karantinası tamamlanan öğrencilere çağrı yaptı!

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Pilli Riverside'da karantinası tamamlanan öğrencilere çağrı yaptı!
Pilli Riverside'da karantinası tamamlanan öğrencilere çağrı yaptı!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Riverside otelde karantinası tamamlandıktan sonra evlerine dönen öğrencilere çağrı yaparak, "1 hafta daha  evden çıkmayın" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT'ye yaptığı açıklamada İngiltere'den gelip 14 gün karantina altında kaldıktan sonra evlerine dönen öğrencilerin Riverside otelde 2 çalışana yapılan Kovit 19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evlerinden çıkmamaları ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamaları halinde Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladı.

Bakan Pilli'nin açıklaması şöyle;
İngiltere'den gelip 14 günlük karantina süresini tamamlayan ve 1 hafta da evde izolasyon altında olması öngörülen öğrencilerin süreleri bittikten sonra 1 hafta daha ev izolasyonunda olmaları gerekmektedir..

 
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