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Pilli: “Sivrisinekle mücadele 12 aya yayılacak”

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Batı Nil Virüsü tedavisi gören bir hastanın taburcu olduğunu, diğerinin tedavisinin ise sürdüğünü açıkladı.
Pilli: “Sivrisinekle mücadele 12 aya yayılacak”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Batı Nil Virüsü’ne ve başka birçok hastalığa neden olan sivrisineklerle mücadele için geçici tedbirlere başvurmakla kalmayacaklarını, 12 ay devam edecek kalıcı önlemler alma yoluna gideceklerini söyledi.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TV Güneş’te “Parantez” adlı programda soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Pilli, şu ana kadar 3 vakanın ortaya çıktığını, bunlardan biri yaşamını yitirirken diğerinin iyileşerek hastaneden taburcu edildiğini, diğerinin tedavisinin ise sürdüğünü kaydetti.

Pilli, şunları söyledi:

“Hastanede olan diğer vakalar şüpheli vakalardır. Batı Nil Virüsü belirtileri taşıyın şüpheli hastalara gerekli tahlil ve kontroller yapılmıştır.

Önümüzdeki günlerde daha geniş kalıcı tedbirler alacağız. Sağlık Bakanlığı’nda belediyelerle iş birliği ile mücadelemize devam edeceğiz. Sivrisinekler başka virüsler de taşıyabilmektedir. Kalıcı önlem almak için harekete geçtik. 

Sivrisineğin nerede ürediği önemlidir. Örneğin üreme durgun sularda oldu ise başka bir canlılara zarar vermeden oraya müdahale edeceğiz. Bu tedbirler ise 12 aya yayılacak.” 

“SITMAYI YENDİK BUNU DA YENERİZ”

Pilli, Kıbrıs’ta bir dönem sivrisinek kaynaklı sıtma hastalığının yaygın olduğunu ancak yapılan sürekli mücadele ile sıtmanın kökünün kazındığını anlattı.

Ali Pilli, şöyle devam etti:

“Değişik sivrisinek türleri var. Geçmişte var olan sıtmayı ortadan kaldırdık. Bir komite kuruluyor ve bunun üzerinde çalışılacak. Temel sağlık hizmetlerini bu konuda etkin şekilde kullanacağız.  Haşereler artış gösteriyor. Bu konuları bir bütünlüklü olarak ele alacağız. Başbakanlık Sağlık Bakanlığı, belediyeler ve ilgili örgütler birlikte çalışıp konuyu halletmeliyiz. Ama devletin görevlerini yerine getirmesi dışında halka düşen görevler de vardır. Vatandaşlar su birikintisi olan yerlerde dikkatli olmalıdır. Çevremizi temiz tutmalıyız. Boş olan evlerde kullanılmayan havuzlar denetim altında olmalıdır.” 

“2020’DE YENİ HASTANENİN TEMELİ ATILACAK”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa’ya çağdaş yeni bir hastane kazandırmak ve halkın ihtiyaçlarına cevap vermek istediklerini de ifade ederek, “Hükümet olarak, Bakanlık olarak 2020 yılında Başkent Lefkoşa’ya KKTC’ye yakışır bir hastane yapmak için temel atmakta kararlıyız” diye konuştu.

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