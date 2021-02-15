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Pilli: Şubat sonuna kadar 100 bin kişinin aşılanmasını hedefliyoruz

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, 80’in üzerine çıkan vaka sayısının alınan kararların etkisiyle dün itibariyle 17’ye gerilediğini söyledi.
Pilli: Şubat sonuna kadar 100 bin kişinin aşılanmasını hedefliyoruz

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 80’in üzerine çıkan vaka sayısının alınan kararların etkisiyle dün itibariyle 17’ye gerilediğini söyledi.
“Manşet +”ya konuşan Bakan Pilli, “Mart ayında virüsün PİK yapacağı uzmanlar tarafından söyleniyor. Eğer biz tedbirleri alırsak ve kurallara uyarsak Mart’ta PİK yaşanmaz” dedi.
65 yaş üzeri büyük bir çoğunluğun aşılandığını belirten Pilli, sıranın kronik hastalığı olanlara geldiğini söyledi.
Bakan Pilli, Şubat sonuna kadar 100 bin kişinin aşılanmasının hedeflendiğini de vurguladı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında pandemide gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Pilli, alınan kararlarla vaka sayısındaki gidişatın aşağı yönlü seyretmeye başladığını söyledi.
Pilli, “Kapanma kararından önce vaka sayıları 80 civarlarındaydı. Alınmış olan önlemlerden sonra bu vaka sayıları 17’ye kadar geriledi. Bunda almış olduğumuz kararlar ve önlemler etkili oldu. Vakalar kontrol altına alındı ancak tedbirler elden bırakılmamalı. Bir kez daha kapanmamak için açılıma giderken herkes kendi üzerine düşen görevleri yapsın. Denetimden ziyade kişiler üzerine düşeni yapsın, bir kez daha kapanmaya tahammülümüz kalamadı. Kurallara uyalım ki 22’sinde bir daha kapanmamak olmak üzere açılalım” dedi.
Mutasyona uğrayan virüsün çok daha bulaşıcı olduğunu hatırlatan Bakan Ali Pilli, “uzmanlar bu virüsün Mart ayında pik yapacağını söylüyor, tedbir alırsak bu öngörülen piki yaşamamış oluruz” ifadelerini kullandı.
Pilli,“Bunun için kendimize düşen görevleri yapmalıyız. Bu hafta bizim, hepimizin sınavımızdır. Eğer kurallara uyarsak yeni bir artış yaşamayız. Açılım önümüzdeki günlerde vakaların durumuna göre değerlendirilecektir” dedi.
Açılıp kapanmayla ilgili kararları tek başına almadığını belirten Pilli, kararların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile görüşülerek verilere bakılarak alındığını kaydetti.
Pilli, “Artık af yok, geri dönülmez bir yoldayız, artık kurallara uyacağız, uymayan her işletme de istisnasız ceza yazılacaktır” dedi.
Bakan Pilli, Bakanlar Kurulu’na sunulan bilimsel raporun basınla da paylaşacağını belirterek, raporda vakaların haftalık, bölgesel verilerinin bulunduğuna dikkat çekti.
Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören hasta sayısının hala kapasitenin üstünde olduğuna işaret eden Bakan Pilli, hedeflerinin Pandemi Hastanesi’ndeki hasta sayısını aşağıya çekerek sağlık sistemini rahatlatmak ve sistemin tolore edeceği rakama inmek olduğunu söyledi.
Pandemi Hastanesi’ndeki bazı odaların kaloriferlerinde yaşanan sorunun haftasonu yapılan çalışmayla giderilmeye çalışıldığını belirten Pilli, hastanede oksijen sıkıntısının ise olmadığını, ilerisi için de takviye yapıldığını anlattı.
Ülkenin çeşitli noktalarında yapılan PCR testlerinin devam edeceğini de kaydeden Ali Pilli, PCR testlerinin beş binin altına düşmemesi için çalıştıklarını söyledi. Pilli, hafta içi AB’den 75 bin antijen test geleceğini de hatırlattı.
Aşılarla ilgili belirlenen planın devam ettiğine işaret eden Sağlık Bakanı Pilli Şubat sonuna kadar 100 bin kişinin aşılanmasının hedeflendiğini; Mart sonu Nisan başına kadar da halkı aşılayıp tüm sektörleri açmak istediklerini vurguladı.
Pilli, “Aşıya ulaşımda sorunlarımız var. Aşı merkezleri 25’ten 27’ye çıkarıldı, yerel yönetimlerle çok iyi bir diyalog içindeyiz, bu uygulama da çok iyi çalışıyor. Pazar günü birçok belediye başkanıyla görüştüm. Hepsi ile çok iyi iletişim içindeyiz, bu savaşı hep birlikte götürürsek kazanacağız. Güzel bir altyapı oluşturduk, buna devam edeceğiz. Ülkeye 80 bin Sinovac aşısı geldi, 65 yaş üzerinin de büyük bir çoğunluğu aşılandı. Kronik vaka aşılamalarına geçiyoruz. 50 yaş üzeri kronik vakaları aşılamaya başlayacağız. Bu aşı planı çok iyi işliyor.İkinci dozlar da yapılırken, birinci dozlar da devam ediyor. Şubatın sonuna kadar 100 bin kişiyi aşılarsak büyük bir rahatlama olacaktır. Aşıya ulaşırsak Mart sonuna kadar hedefimize ulaşabiliriz. Toplamda 50 bin Sinovac aşısı yaptık, bu hafta içinden yeniden AB üzerinden aşı gelecek” dedi.

 (BRT)

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