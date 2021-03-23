Pilli: “Temaslı takibi için PCR dışında, hızlı test yapılırsa çok ciddi sıkıntılar yaşarız"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Eski Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Meclis Genel Kurulu’nun kürsüsünden PCR testleri hususunda açıklamalarda bulundu.

ÇALIŞAN SAYISI 2'DEN 14'E

Pilli, bakanlığa ilk geldiği süreçte günlük olarak 100 PCR testi yapıldığına dikkat çekerek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan DNA laboratuvarında çalışan sayısının 2’den 14’e çıkarıldığını ve 1 odadan 6 odaya çıkardıklarını da açıkladı.

PCR DIŞINDA SIKINTI OLUR

PCR testlerinin özellikle Koronavirüs teşhisinde en önemli nokta olduğunu söyleyen Dr. Ali Pilli, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan istişarelerin ardından PCR kitlerinin 2,7 Dolar’dan temin edildiğini dile getirdi. Hızlı testler hakkında da konuşan Ali Pilli, hızlı testlerin özellikle bölgesel taramalarda önemli olduğunun altını çizerek, “Yurt dışından gelen ve çok ciddi temaslı takiplerinde PCR dışında, hızlı test yapılırsa özellikle temaslı takibinde çok ciddi sıkıntılar yaşanır” dedi.