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Pilli: “Test sonucunu evde beklemesi gereken bazı kişiler bu kurala uymuyor”

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Pilli: “Test sonucunu evde beklemesi gereken bazı kişiler bu kurala uymuyor”
Pilli: “Test sonucunu evde beklemesi gereken bazı kişiler bu kurala uymuyor”

Sağlık Bakanı Pilli, yurtdışıdan gelen ve test sonucu çıkana kadar, otelde ya da evde izole olup beklemesi gereken bazı kişilerin bu kurala uymadığını, temaslı takip ekibinin bazı kişileri tespit ettiğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, ülkede devam eden Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler konusundaki son duruma dair bir konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Pilli ilk olarak, Aralık ayından bu yana; Batı Nil Virüsü, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki yangın ve Koronavirüs salgınının artarda yaşandığına dikkat çekerek, yaşanan süreci anlattı.  

Koronavirüs hastaları için farklı bir hastanenin yapılmasının “daha iyi olacağını ancak imkanlar çerçevesinde Lefkoşa Devle Hastanesi’nde gerekli düzenlemeleri yaptıklarını” ifade etti.

Ülke sınırlarının 1 Temmuz’dan itibaren girişlere açıldığını, bugüne kadar 22 pozitif vakanın tespit edildiğini ve herhangi bir iç temasın tesit edilmediğini, 2 vakanın da tedavi olarak taburcu edildiğini ifade eden Pilli, diğer vakaların genel durumlarının iyi olduğunu, bazı vakaların tedavi dahil edilmediğini kaydetti.

Tedavi olan hastaların Lefkoşa Devlet Hastanesi bünyesindeki Nöroloji Kliniği’nde tedavi gördüğünü belirten Pilli, asemptomatik hastaların ise pandemi otelinde izole bir şekilde bekletildiklerini kyadetti.

Otelde bekletilen şahısların test sonuçları pozitiften negatife dönünceye kadar izole edilmeye devam edileceklerini belirten Pilli, “Oteldeki vakaların bazılarının test sonuçları negaitf çıktı ancak 2 veya 3 test daha yapıp, sonuçlarının artarda negatif sonuçlanmasının ardından çıkışlarına izin vereceğiz” dedi.

“Bir sıkıntımız var” diyen Pilli, mevcut Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre, yurtdışından gelen ve KKTC’de yaptırdığı PCR test sonucu çıkıncaya kadar otelde ya da evde beklemesi gereken ancak bu kurala uymayan kişilere ceza uygulandığını ifade etti.

Bu konuda daha farklı bir Yasa için çalıştıklarını belirten Pilli, “maalesef evde izole olması ve test sonucu beklemesi gereken bazı kişiler bu kurala uymuyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde iyi bir takip ekibinin bulunduğunu ve bu ekibin söz konusu kişileri takip ettiğini ifade eden Pilli, “Temaslı herkesi özenle takip ediyoruz. Pozitif çıkan bir kişinin, eğer uçakla gelmişse, oturduğu koltuk çevresindeki 6 kişiyi karantinaya alıyoruz” şeklinde konuştu.

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