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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1723 test yapıldı, 10 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Pilli:" Toplam 1417 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı"

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Sağlık Bakanı Pilli, bugün 1417 test yapıldığını, 5 pozitif vakaya rastlandığını ve 9 kişinin taburcu edildiğini duyurdu.
Pilli:" Toplam 1417 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1417 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 2 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, son 24 saat içerisinde yapılan testler sonucunda herhangi bir yerel vakaya rastlanmadığını açıkladı.

29 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1417  

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-9 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 117.800   

Toplam Vaka Sayısı- 316  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 220

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 92

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 20 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 72 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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