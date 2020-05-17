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Pilli: Toplam 67 test yapıldı, pozitif vaka yok

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 67 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Pilli: Toplam 67 test yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 67 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin , Gazi Mağusa Devlet Hastanesi,  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi. 

"İhmali olanlar cezalandırılmalı "

Bakan Pilli, aynı zamanda  bugün meydana gelen yangınların ardından büyük üzüntü duyduğunu, yaşanan doğa tahribatından dolayı adeta ciğerlerimizin yandığını söyledi.

Tam hasat döneminde bir yıllık emeklerin boşa gittiğini de belirten Bakan Pilli, halkımızın yıllar yılı çıkan bu yangınlar ve kayıpların ardından artık çok daha duyarlı olmaları gerektiğini, yangına sebep veren kişilerin mutlaka cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Yangınların çıkmasında maalesef ihmallerin olduğunu unutmamız gerektiğinin altını çizen Bakan Pilli , ülkemize, hepimize  geçmiş olsun dedi .

Bakan Pilli'nin, 17 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 67 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 30.295

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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