Pilli: UBP en köklü ve güçlü partidir

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 11 Ekim 1975'te kurulan Ulusal Birlik Partisi’nin, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi günlerine dayanan önemli bir geçmişe sahip, en köklü ve güçlü parti olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pill iUBP’nin 44. Kuruluş Yılı nedeniyle yayınladığı mesajda, “Yürekten inanıyorum ki, Ulusal Birlik Partisi, halkımızı refaha kavuşturma, devletimizi yaşatma, toplumun beklediği bir çok icraatta başarılı olmaya devam edecektir “ dedi.

Mevcut hükümet döneminde de gerek sağlık alanında, gerekse ülke genelinde topluma en iyi şekilde hizmet vermek için ellerinden gelen herşeyi yapmaya devam edeceklerini söyleyen Pilli, Kıbrıs Türk halkının yıllardır UBP’ye olan bağlılığını defalarca verdiği destekle gösterdiğini ifade etti.

Pilli, “Gelecek nesillere sorumluluğumuz büyüktür. Bu bilinçle birlik ve beraberlik içinde , yaşanan her zor koşulda birbirimize kenetlenerek, Anavatan Türkiye ile bütünlük içinde siyasal yaşamımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”dedi.

Pilli, UBP için, hiçbir zaman emeğini, maddi manevi katkılarını esirgemeyen, bu mücadelede yanlarında olan herkeseteşekkürlerini sunarak, aramızda olmayan büyüklerine Allah’tan rahmet diledi.