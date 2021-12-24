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Pilli: Üçüncü doz aşı yapanların oranı yüzde 75’lere çıktı

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, açıklamalarda bulundu.
Pilli: Üçüncü doz aşı yapanların oranı yüzde 75’lere çıktı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, açıklamalarda bulundu.

Bakan Ali Pilli, sağlık çalışanlarının temmuz ek mesailerinin 15 Ocak’ta ödeneceğini söyledi. Pilli, "Geriye kalan ek mesailerle ilgili Maliye Bakanlığı bir takvim yapabilir” dedi. 

“Üçüncü doz aşı yapanların oranının yüzde 75’lere çıktığını anlatan Pilli, "Omicron konusunda çıkan vakalara geniş tarama yapıyoruz" şeklinde konuştu. 

Ocak ve şubat döneminin kritik olduğuna dikkat çeken Pilli, "Yaz aylarında bu salgının virütik bir enfeksiyona dönüşeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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