Pilli: "Ülkemizin şartları ve bürokrasisi gerçekten çok ağır"

Sağlık Bakanı Ali Pilli Mecliste yaptığı konuşmada, ülkemizin şartlarının ve bürokrasisinin gerçekten çok ağır olduğuna dikkat çekerek bu sorunların da çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli Meclis'te yaptığı konuşmada geldikleri günden itibaren sağlık alt yapısında eksiklikler olduğunun bildiklerini söyledi.

Günde 300 PCR testi yapma kapasitesini de artıracaklarını söyleyen Pilli, ülkemizde bürokrasinin çok ağır olduğunu belirtti.

"TÜM HÜKÜMETLER SINIFTA KALMIŞTIR"

Sağlık Bakanı Ali Pilli sağlık alt yapısındaki eksikliklerin geldikleri zaman da farkında olduklarını kaydetti.

Eksikliklerin şimdi de farkında olduklarını belirten Pilli, “Bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm hükümetler sağlık alt yapısındaki eksiklikler konusunda sınıfta kalmıştır” dedi.

Sağlık alt yapılarımızın çok geri kaldığına dikkat çeken Pilli, “Bu pandemi dönemi bir ülkenin sağlık alt yapıları gelişmezse bu ülke ilerde ileriye gidemeyeceğini göstermiştir” diye konuştu.

“Bu pandemi bize çok şeyler göstermiştir” diyen Pilli, ülkemizin gelir ekonomisinin turizm ve eğitim olduğunu vurguladı.

Pilli, “Dolayısıyla bundan sonra eğer turizm yapılacaksa bu ülkenin alt yapısına bakacaktır” diye konuştu.

"ÜLKEMİZDE BÜROKRASİ ÇOK YAVAŞ"

Ülkemizde bürokrasinin çok yavaş olduğuna dikkat çeken Pilli, “Bunların da düzeltilmesi gerekir” dedi.

Geldiğimiz zamandan beri GAÜ’nün hastanesinin çok geç alındığını dile getiren Pilli, “Ay sonuna kadar tümü tamamlanacak ve ihaleye çıkılacaktır” dedi.

Bugüne kadar pandemi hastanesinin yapılamadığını dile getiren Pilli, ülkemizin şartları ve bürokrasisinin gerçekten çok ağır olduğunu kaydetti.

Gereken atılımların yapıldığını belirten Pilli, “Önümüzdeki günlerde göreceksiniz hastaneyi. Hükümeti sağlık çalışanları olsun bakanlık olsun yardımlarıyla halkımız pandemi dönemi iyi gitmiştir” dedi.

"HER ŞEYİN BİR ANDA OLMASI KOLAY DEĞİL"

Önümüzdeki aydan itibaren açılım yapılacağı için sonraki aşamaların zor olduğunu kaydeden Pilli, “O şartlara göre kapının kapanmayacağı belli olacaktır. Bazı ülkeler A, B ve C’dir. Her zaman bu ülkeleri veriyor Dünya Sağlık Örgütü. Biz de Sağlık Bakanlığı olarak haftada 1 ülkelerin hangi kategorilere gireceğini belirleyip kapılarımızı açacağız” diye konuştu.

Pilli, “Geç kaldık olabilir. Bizde personel sıkıntısı var bürokrasi var. Her şey var. Her şeyin bir anda olması kolay değil” diye konuştu.

Tez sayısını artırmak için 10 sözleşmeli kişi alınacağını ifade eden Pilli, 40 kıdemli hemşire de alınacağını söyledi.

Türkiye’den ve Avrupa’dan gelen PCR’lar olduğunu söyleyen Pilli, test konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtti.

Personel alt yapısını da hazırladıklarını ifade eden Pilli, “Şu an günde 300 PCR test yapabiliriz. Bunu 450-500’e çekeceğiz” diye konuştu.

Pilli, Cengiz Topel Hastanesi’nde 10 gün içerisinde sıkıntı kalmayacağını da kaydetti.

“İlk vaka görüldüğü zaman pandemi hastanesi olması gerektiği öngörüsünü yürüttük” diyen Pilli şu şekilde devam etti:

“Mimar arkadaşımıza dedim ki pandemi hastanesiyle ilgili doktor arkadaşlarla konuş, dökümanları getir dedik. Getirdiler.

Tam bir proje değil ama bir proje geldi. Başbakanlığa götürüldü uygun görülmedi. Prosedürden dolayıydı belki. O zaman olmadı. Devam edemedik.

"ARTIK BİR HASTANE YAPMAMIZ GEREK DEDİK"

Daha sonra bu projeyi geliştirdik. Bu ülkede artık bir hastane yapmamız gerekir. Elimizi taşın altına koymamız gerekir dedik.

Bir ekip kuruldu, 100 yataklı bir proje çıktı. Bu proje sonrasında Bakanlar Kurulu’na götürdük. 50 gün önce götürdük.

Bunda bir maddi kazanç düşünülmeden bu hastanenin yapılması yönündeydi. İhaleye çıkılır bu ülkede yapılırken. Planlama inşaat vardır. Sıkıntılar vardır.

Bu prosedür olmaz dediler süreç durdu. Sağlık Bakanlığı olarak daha aktif bir şekilde bunu gündeme getirmiş olsaydık, herkesi çağırmış olsaydım, belki herkes üzerine gidip kabullenecekti.

Kimse menfaat sağlamayacaktı. Yapamadım herhalde, beceremedim. Mimarlar mühendisler kabul edemedi.

"BİLİYORSUNUZ, BAZI ŞEYLERE ULAŞMAK ZORDUR"

Geçen gün mimarlar mühendisler geldi. Pandemi hastanesine ihtiyaç olduğunu söyledik. Yol haritası çizildi. Ortada herhangi bir şey yoktu. Bize parasız olarak verilecekti. 2 ay içerisinde bitecektir.

Kitapçıkla ilgili herhangi bir sorun yoktur. İsterseniz size gösterebilirim. Onun içerisinde bazı çok küçük detaylar vardır.

Biliyorsunuz bazı şeylere ulaşmak zordur. Bunu yazan halk sağlığı uzmanı arkadaşlar vardır. Ben de biraz ihmal ettim. Önümüzdeki günlerde bitecektir.

Eğer bir dalga olursa yine baş edeceğiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. TC Devletinin aldığı fiyattan alıyoruz testleri. 12 buçuk dolardan alıyoruz.

Sipariş veriyoruz alıyoruz. Alt yapımızı hazırladık. Kit konusunda iki özel hastaneyle konuştuk. Bize yapacaklar.”