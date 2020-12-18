Pilli vakaların detaylarını açıkladı ...Acil durum Hastanesi Çarşamba açılacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün açıklanan 33 vakanın ardından 10 yeni vaka daha saptandığını belirterek “Vakalar artıyor. Biz bunu kaldıramayız. Herkes üzerine düşeni yapmalı” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün açıklanan 33 vakanın ardından 10 yeni vaka daha saptandığını belirterek “Vakalar artıyor. Biz bunu kaldıramayız. Herkes üzerine düşeni yapmalı” dedi.

Pilli, BRT’de yayınlanan “Manşet +” programında koronavirüsle ilgili son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli, 10 vakadan yarısının temaslı, yarısının yerel vaka olduğunu bildirdi.

“Vakalar artıyor, biz bunu kaldıramayız” diyen Pilli, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

“BU SAATTEN SONRA HERKES YANINDAN GEÇENİN VİRÜS TAŞIDIĞINI DÜŞÜNEREK HAREKET ETSİN”

Pilli, “Bu saatten itibaren herkes yanından geçen kişinin Kovid-19 olduğunu düşünerek hareket etsin. İnsanlar, meyhanelerde kucak kucağa oturmaya devam ederse, Rum tarafından beter olacak” dedi.

Hastanede “hastadan bulaş” olmadığını kaydeden Bakan Pilli, hastanede şu anda 5 bulaş olduğunu ve tümünün de dışarı kaynaklı olduğunu söyledi.

Pilli, hastanede geniş tarama yapıldığını da belirterek, yapılan taramada pozitif vakaya rastlanmadığını, temaslıların saptandığını ve temaslının temaslısının dahi izole edildiğini belirtti.

Hastanede durumun kontrol altına alındığını, ameliyatların durmasının söz konusu olmadığını ancak çok acil olmayan ameliyatların daha ileriye atıldığını ifade eden Pilli, polikliniklerin de normal çalıştığını kaydetti.

VAKALARIN DETAYLARI

Sağlık Bakanı Pilli, dün tespit edilen 13 yerel vakaya ilişkin detayları da paylaştı.

Pilli, “Lefkoşa’da 1 dönerci, annesi, babası, kardeşi, damadı ve dönercide çalışan garson, Girne’de 1 casino çalışanı, Lefkoşa’da hastanedeki 1 temizlik işçisi, 1 hastane çalışanının oğlu; Girne Doğa Koleji’ndeki 1 öğrenci, Girne 19 Mayıs TMK’daki öğretmenin eşi, Dikmen’de 1 öğrenci ve Girne Amerikan Üniversitesi’nde 1 muhasebe çalışanı” dedi.

Halkın üzerine düşeni yapması durumunda salgının yayılmadan atlatılacağını belirten Bakan Pilli, günübirlik önlem almadıklarını, tedbir alınmaması halinde vakaların artacağını söyledi.

Pilli, “Meyhaneleri kapattığımız, güneye geçişi durdurduğumuz için bizi düşman ilan ettiler. Kapatmazsak vakalar oralarda artacak, hiç kimse gitmeyecek. Vakalar yolda bir kişinin yanından geçerken bulaşmaz. Birkaç dakika sohbetle de bulaşmaz. O masalarda oturup saatlerce sohbet ederken bulaşır. Biz kapatmazsak zaten kendi kendine kapanacaklardı. Biz vakaları kontrol altına aldığımız için suçlu duruma düştük. Sağlık çalışanlarının da morali bozuldu. Ayıp, günah. Hata, eksiklik olabilir. Başarı olduğu ortadadır, onu da söylemek lazım. Bizim gailemiz halkın sağlığıdır, başka bir amacımız yoktur. O yüzden herkes haddini bilecek” diye konuştu.

“ACİL DURUM HASTANESİ ÇARŞAMBA”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Acil Durum Hastanesi’nin şu anda açılabilecek durumda olduğunu belirterek, hastaneyi Çarşamba günü açmayı hedeflediklerini söyledi.

Aşılara ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Pilli, aşıyla ilgili Sağlık Komitelerinin çalıştığını ve planlama yapıldığını kaydetti.

Pilli, Güney Kıbrıs’a aşıların ne zaman ulaşacağına ilişkin net bir bilgi olmadığını belirterek, “Bizim payımıza ne kadar düşeceğine ilişkin de net bir şey yok” dedi.

Bakan Pilli, “Şu anda elimizde iki buzdolabı var. İhaleye çıkıldı. 300-400 bin aşıyı saklayabilecek 2 buzdolabı daha alınacak” ifadelerini kullandı.

Aşıların nasıl yapılacağının da belli olduğunu ifade eden Bakan Pilli, altyapının hazır olduğunu vurguladı.