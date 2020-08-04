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Pilli: 'Zorunlu olmadıkça Güney'e geçmeyin'

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Pilli: 'Zorunlu olmadıkça Güney'e geçmeyin'
Pilli: 'Zorunlu olmadıkça Güney'e geçmeyin'

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güney Kıbrıs 'ta vakaların arttığına dikkat çekerek, Güney'de Sağlık Bakanlığı tarafından yerel bulaşın üst seviyede olduğuna yönelik uyarıların yapıldığını belirttti.

Bakan Pilli, mecbur kalmadıkça yurt dışına ve Güney'e geçilmemesi konusunda halka çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, zaruri olarak yurt dışına gidilmesi veya güneye geçilmesi  halinde ise mutlaka maske kullanımı gibi kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Covid-19 ile mücadele daha önce yakaladığımız başarının devam etmesinin en önemli noktasının kurallara uyulması olduğunu hatırlatan Bakan Pilli, hepimize düşün görevler vardır diyerek, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına mutlaka uymamız gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

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