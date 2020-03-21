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Pilli:1 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı

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Pilli:1 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Pilli:1 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı

KKTC’deki koronavirüs vaka sayısı 34’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada, dün yapılan koronavirüs testlerinden birinin pozitif çıktığını söyledi.

Bakan Pilli, pozitif çıkan kişinin otelde kalan Alman turistlerinden biri olduğunu kaydetti. Böylece ülkedeki vaka sayısı dün iyileşen 3 kişi hariç 31 oldu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, karantina altında tedavi edilen ilk 3 pozitif hastanın tedavilerinin tamamlandığını, 2 kez yapılan testlerin sonucunda hastalığı atlatan kişilerin sonuçlarının negatif çıktığını açıklamıştı.

Pilli, tedavileri tamamlanan 3 kişinin taburcu edileceklerini kaydetmişti.

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