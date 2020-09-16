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SON DAKİKAPilli:2408 test, 11 pozitif vaka: 2 hasta yoğun bakımda

Pilli:11 pozitif vaka 4'üyerel. 2 kişi yoğun bakımda

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Pilli:11 pozitif vaka 4'üyerel. 2 kişi yoğun bakımda
Pilli:11 pozitif vaka 4'üyerel. 2 kişi yoğun bakımda

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

16 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2408 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11 

Ülke dışından gelen vakalar – 2 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -5 

Yerel vakalar -4 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-13 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 148. 839 

Toplam Vaka Sayısı- 639  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 356 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 277  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 67 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 208   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2

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