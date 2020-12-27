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SON DAKİKAPilli:13 yerel, 20 pozitif vaka...

Pilli:13'ü yerel, 20 pozitif vaka...

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1853 olduğunu, 13'ü yerel 20 pozitif vakaya rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını açıkladı. 
Pilli:13'ü yerel, 20 pozitif vaka...

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1853 olduğunu, 13'ü yerel 20 pozitif vakaya rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

27 Aralık 2020 Koronavirüs genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1853 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 13 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 13 

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 320. 994 

Toplam Vaka Sayısı: 1492 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1288 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 198 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 152 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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