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SON DAKİKAPilli:1811 test, 26 pozitif vaka, 3 kişi taburcu

Pilli:150 vakadan 45 tanesi Pandemi merkezinde 105 tanesi ise otelde konaklamaktadır

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Pilli:150 vakadan 45 tanesi Pandemi merkezinde 105 tanesi ise otelde konaklamaktadır
Pilli:150 vakadan 45 tanesi Pandemi merkezinde 105 tanesi ise otelde konaklamaktadır

Bakan Pilli BRT'ye canlı yayına telefonla bağlanıp açıklamalarda bulundu: 

1811 test yapıldı

26 pozitif vaka

Yurtdışından gelip karantinaya alınan yolcular arasında 4 pozif vaka var.

18 vaka ise daha önceki vakaların temaslısı olup gözlem altındayken pozitif olmuştur.Bu 18 vakanın bulaşı olmadı

Bugün 4 vaka yerel vakadır dedi.

Bakan Pilli Tespit edilen 4 vakanın nereden olduğuna dair açıklama yapacak.

NE KADAR VAKA VAR?

150 vakadan 45 tanesi Pandemi merkezinde 105 tanesi ise otelde konaklamaktadır.

Şu ana kadar yurtdışından 202 vaka gelmiştir.

Sadece yerel vaka olarak 34 vakamız vardır.

Temaslı 400 kişi var.KOntrol altında bu insanlar.Bu vakalar pozitif değildir.Gözlem altındadırlar

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