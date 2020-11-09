Pilli:1686 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1686 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini söyledi.
9 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1686
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3
Ülke dışından gelen vakalar - 3
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar -
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 4
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 235.661
Toplam Vaka Sayısı- 976
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 916
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 55
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-
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