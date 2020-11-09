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SON DAKİKAPilli:1686 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Pilli:1686 test yapıldı, 3 pozitif vaka

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1686 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Pilli:1686 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1686 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini söyledi.

9 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1686

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar -  3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -   

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 4

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 235.661

Toplam Vaka Sayısı- 976

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 916

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 55  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

 

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