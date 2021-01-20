Pilli:17'si yerel 27 yeni vaka,1 hasta yoğun bakıma alındı

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 17 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Bakan Pilli, vakalardan 2 kişinin Lefkoşa, 22 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
20 Ocak 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1633
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9
Yerel Vaka Sayısı: 17
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 20
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 373. 605
Toplam Vaka Sayısı: 1971
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1713
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 247
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 185
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
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