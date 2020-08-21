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Pilli:1977 test 10 pozitif vaka

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Pilli:1977 test 10 pozitif vaka
Pilli:1977 test 10 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1977 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 2  kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin  hava yolu,  4 kişinin deniz yolu  ile ülkemize geldiğini, 3 vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu,  diğer vakanın ise yerel bir vaka olduğunu , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

21  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1977 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-2 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 104.941  

Toplam Vaka Sayısı- 247 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 169 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 74 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

 
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