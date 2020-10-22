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SON DAKİKAPilli:1'i yerel 3 yeni vaka!

Pilli:1'i yerel 3 yeni vaka!

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Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.
Pilli:1'i yerel 3 yeni vaka!

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.

22 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1920

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar - 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 

Yerel vakalar - 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-9

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 206.626

Toplam Vaka Sayısı- 874

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 804

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 65  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 17  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 48

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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