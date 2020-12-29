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SON DAKİKAPilli:23'ü yerel 33 pozitif vaka!

Pilli:23'ü yerel 33 pozitif vaka!

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2519 olduğunu, 23'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlandığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Pilli:23'ü yerel 33 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2519 olduğunu, 23'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlandığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 23 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

29 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2519

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 23

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 325.716

Toplam Vaka Sayısı: 1532

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1309

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 217

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 163

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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