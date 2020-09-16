Pilli:2408 test, 11 pozitif vaka: 2 hasta yoğun bakımda

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
16 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2408
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11
Ülke dışından gelen vakalar – 2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -5
Yerel vakalar -4
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-13
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 148. 839
Toplam Vaka Sayısı- 639
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 356
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 277
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 67
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 208
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2
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