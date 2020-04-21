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Pilli:317 test yapıldı vaka yok

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Pilli:317 test yapıldı vaka yok
Pilli:317 test yapıldı vaka yok

Pilli:317 test yapıldı vaka yok...

Sağlık Bakanlı Dr. Ali Pilli Cumhuriyet Meclisi'nde bugün yapılan test sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Pilli'nin açıklamasına göre bugün 317 Covid-19 testi yapıldı vakaaya rastlanmadı.

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