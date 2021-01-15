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Pilli:''AB'den 1000 tane aşı pazartesi günü gelecek''

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Koronavirüs aşısı olan Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli bazı açıklamalarda bulundu
Pilli:''AB'den 1000 tane aşı pazartesi günü gelecek''

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Koronavirüs aşısı olmasının ardından açıklama yaparak, aşıların ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Avrupa Birliği’nden (AB) Pazartesi günü 1000 adet aşı geleceğini de açıklayan Pilli, bu aşıların 65 yaş üzeri kişilere yapılacağını söyledi.

Pilli, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti.

Dünya’da KKTC olarak Koronavirüs mücadelesi kapsamında oldukça başarılı olunduğunu dile getiren Pilli, “Halkımız rahat olsun. Aşıları temin edip, Mart ayının sonuna kadar aşı olayını bitireceğiz” dedi.

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