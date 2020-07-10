Pilli:Basın mensupları salgınla mücadelede büyük rol oynamıştır

Sağlık Bakanı Ali Pilli tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının KKTC’de de görülmesinin ardından basın mensuplarının salgınla mücadelede büyük rol oynadığını ifade etti.

Pilli, basın mensuplarının kendi sağlıklarını da riske atarak adeta kendileriyle birlikte mesai yaptığını, halkın bilgi alabilmesi için büyük çaba sarf ettiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Pilli 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saded gazetesinin 11 Temmuz 1889’da yayınlanmaya başladığı günü Kıbrıs Türk medyasının her yıl “Basın Günü” olarak kutladığını kaydeden Pilli, en zor koşullarda gece gündüz demeden hizmet veren, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini dünyaya yansıtan Kıbrıs Türk basınının bugünlere gelmelerinde büyük katkılar sağladığını ifade etti.

“SORUMLULUK BİLİNCİ GÜVENİ ARTIRACAK”

Pilli mesajında şunları kaydetti:

“Unutmamamız gerekmektedir ki, basınımızın gerek sağlık alanındaki gelişmeler, gerekse ülke genelindeki haberleri yansıtırken özgürce ama sorumluluk bilinci ile görev yapması, kurumlarımıza olan güveni arttıracaktır.

Özellikle birçok bilgi kirliliği ile mücadele ettiğimiz günlerde, ilkeli gazetecilik geleneğini kendine görev edinen basın mensupları salgınla mücadelede doğru bilgiyi kamuoyuna duyurmayı görev edinmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın mensuplarının haklarının iyileştirildiği günler temenni eder, gündeme taşıdıkları konularla topluma katkı sağlamakta olan, tüm basın çalışanlarımızın 11 Temmuz Basın Günü’nü en samimi duygularımla kutlar, başarılarının devamını dilerim.”