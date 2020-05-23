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Pilli:Bayramda tedbiri elden bırakmayalım

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Pilli:Bayramda tedbiri elden bırakmayalım
Pilli:Bayramda tedbiri elden bırakmayalım

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

 

Pilli mesajında;

“Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde de büyük bir mücadele başlatmış , ne mutlu ki bizlere hep birlikte bu zor süreci şu anda kontrol altına almış bulunmaktayız.

Ancak unutmayalalım, koranavirüs salgını henüz bitmedi . Dünyada bitmediği sürece aynı tehlikenin devam edeceğini düşünürek hareket etmek zorundayız.

Bildiğiniz üzere son haftalarda herhangi bir pozitif vaka bulunmaması üzerine ülkemizde normalleşelme sürecine girmiş bulunmaktayız.

Bir çok işletme kapılarını açmış, haklı olarak  ekonomik olarak yaşanan kayıplarını yeniden kazanmak için hizmet vermeye başlamıştır.

 

Maalesef görmekteyiz ki bulunduğumuz yerlerde ve dışarıda kurallar unutulmakta, tehlikeyi görmezden gelmekteyiz.

Bu ivmeyi korumak yine bizlerin görevidir.  Ekonomik ve sosyal yaşantımızın devamı ,en önemlisi ise sağlığımız için hepimiz kendimize düşen görevi yapmalı kontrolü elden bırakmamalıyız .

Bu bayramı yine sevdiklerinizle ancak sosyal mesafe kurallarına uyarak geçirmeniz, dışarıda olduğunuz müddetçe maske kullanmanız, hijyen kurallarına uymamız daha nice sağlıklı bayramlar geçirebilmemizi sağlayacaktır.

Ülkemizde koronavirüs  sürecinde özverili bir şekilde görev yapan, sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm destek veren kamu , kurum ve kuruluşlara  ve tabi ki siz değerli halkımıza şükranlarımı sunuyor, hayırlı bayramlar diliyorum.’ dedi.

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