Pilli:Biz Avrupa Birliği toprağı olarak Güney'e gelecek aşılardan söke söke alırız

Sağlık Bakanı Ali Pilli, katıldığı bir TV programına KKTC’nin Covid-19 aşına ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Acil Durum Hastanesi’nin şu anda açılabilecek durumda olduğunu belirterek, hastaneyi Çarşamba günü açmayı hedeflediklerini söyledi.

Aşılara ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Pilli, aşıyla ilgili Sağlık Komitelerinin çalıştığını ve planlama yapıldığını kaydetti.

Pilli, Güney Kıbrıs’a aşıların ne zaman ulaşacağına ilişkin net bir bilgi olmadığını belirterek, “Bizim payımıza ne kadar düşeceğine ilişkin de net bir şey yok” dedi.

Bakan Pilli, “Şu anda elimizde iki buzdolabı var. İhaleye çıkıldı. 300-400 bin aşıyı saklayabilecek 2 buzdolabı daha alınacak” ifadelerini kullandı.

Aşıların nasıl yapılacağının da belli olduğunu ifade eden Bakan Pilli, altyapının hazır olduğunu vurguladı.

GÜNEYE GELECEK AŞILAR

Avrupa’da 27 Aralık’tan sonra aşılara başlanacak. Rum tarafında aşıların ne zaman yapılacağına ilişkin kesin tarih verilmedi. 1 buçuk milyon aşının geleceği söyleniyor. Sağlık alt komiteleri bu rakamı net olarak söylemiyor.

Avrupa Birliği bize ne kadar aşı vereceğini net bir şekilde söylemiyor. Kıbrıs’a gelecek olan 1 buçuk milyon aşının yüzde 30’unun bize verileceği söylenmektedir. Bu da 300-400 bin civarındadır. Ama burada bir netlik yok.

Avrupa Birliği’nin göndereceği aşılar -70 derecede korunacak olması nedeniyle AB’nin bizden istediği bazı şeyler vardır. Nerede saklanacağı, nasıl yapılacağı gibi bir takım istekler var. Biz altyapımızı oluşturmaya başladık.

Şuan bu aşıları muhafaza edecek 2 adet buzluğumuz var 2 tanesi için de ihaleye çıktık. 27’sinden önce bu buzluklar alınacak.

Aşılar 3-5 gün bekledikten sonra yapılacak. Bizim birçok bölgede sağlık ocaklarımız vardır.

Biz küçük bir ülkeyiz sağlık ocaklarımızla kısa sürede bu aşıyı yapabiliriz.

Biz Avrupa Birliği toprağı olarak hakkımızı söke söke alırız. Avrupa üzerinden bu aşıları alamazsak anavatanımız Türkiye vardır. Türkiye üzerinden bağlantılar yapılmıştır.

Bizim Güney’e gelecek aşılar üzerine hakkımız vardır bunun mücadelesini vereceğiz.