  • BIST 98.759
  • Altın 387,552
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Pilli:“Biz bu savaşı hep beraber mücadele edersek, kazanacağız”

» »
Pilli:“Biz bu savaşı hep beraber mücadele edersek, kazanacağız” Bakan Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet Hastanesi’nin KKTC’nin en büyük Hastanesi olduğunu kaydederek, yangın sonrası tamamen devre dışı kaldığını anlattı.
Pilli:“Biz bu savaşı hep beraber mücadele edersek, kazanacağız”

Pilli:“Biz bu savaşı hep beraber mücadele edersek, kazanacağız” Bakan Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet Hastanesi’nin KKTC’nin en büyük Hastanesi olduğunu kaydederek, yangın sonrası tamamen devre dışı kaldığını anlattı.

Gerek Covit-19 gerekse hastanenin yenilenmesi aşamasında  başta Başbakan Ersin Tatar’ın Sağlık Bakanı ve bakanlığın herzaman yanında olduğunu belirten Pilli,  tüm bakanlar milletvekilleri ve muhalefete de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Pilli, “Biz bu savaşı hep beraber mücadele edersek, kazanacağız” dedi.

Bazı uzmanların virüsün Ocak ayında ülkeye geldiği yönündeki iddialı da yanıtlayan Pilli, “Virüs Ocak ayında geldiyse faydalıdır. Ancak dünyayı etkileyenböylesi bir virüsün o dönemde ateşli hasta sayısında çok büyük artışlar görülmsi gerekirdi” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu: Hükümet rotasını kaybetti 26 Nisan 2020 Pazar 16:12
  • ''Kıbrıs'ta Mahsur kalan öğrenciler yurda dönsün'' imza kampanyası düzenleniyor26 Nisan 2020 Pazar 16:10
  • Akıncı'nın görev süresinin uzatılması mahkemelik!26 Nisan 2020 Pazar 16:07
  • 'Vuhan'daki hastanelerde tek bir Kovid-19 hastası bile kalmadı'26 Nisan 2020 Pazar 16:06
  • 9 metre yükseklikten düştü. Ağır şekilde yaralandı26 Nisan 2020 Pazar 16:01
  • KKTC'deki Üniversiteler Bahar Döneminde eğitime "dijital" olarak devam ediyor26 Nisan 2020 Pazar 15:36
  • KSP’den Hükümete Rum Kesiminde çalışan işçilere yönelik açılım çağrısı…26 Nisan 2020 Pazar 15:35
  • UBP Milletvekili Altuğra: “Evde kalmanın olumlu sonuçlarını alıyoruz”26 Nisan 2020 Pazar 15:33
  • DAÜ-SEN'den bir çağrı daha!26 Nisan 2020 Pazar 12:23
  • Lefkoşa'da yüksekten düşme26 Nisan 2020 Pazar 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti