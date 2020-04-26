Pilli:“Biz bu savaşı hep beraber mücadele edersek, kazanacağız” Bakan Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet Hastanesi’nin KKTC’nin en büyük Hastanesi olduğunu kaydederek, yangın sonrası tamamen devre dışı kaldığını anlattı.

Pilli:“Biz bu savaşı hep beraber mücadele edersek, kazanacağız” Bakan Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet Hastanesi’nin KKTC’nin en büyük Hastanesi olduğunu kaydederek, yangın sonrası tamamen devre dışı kaldığını anlattı.

Gerek Covit-19 gerekse hastanenin yenilenmesi aşamasında başta Başbakan Ersin Tatar’ın Sağlık Bakanı ve bakanlığın herzaman yanında olduğunu belirten Pilli, tüm bakanlar milletvekilleri ve muhalefete de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Pilli, “Biz bu savaşı hep beraber mücadele edersek, kazanacağız” dedi.

Bazı uzmanların virüsün Ocak ayında ülkeye geldiği yönündeki iddialı da yanıtlayan Pilli, “Virüs Ocak ayında geldiyse faydalıdır. Ancak dünyayı etkileyenböylesi bir virüsün o dönemde ateşli hasta sayısında çok büyük artışlar görülmsi gerekirdi” dedi.