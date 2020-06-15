Pilli:“Bu kişiler karantinadan çıkmışsa, bunun sorumluluğu hükümettedir, araştıracağız”

Bugüne kadar karantinaya giren kişilerden PCR testi aranmadığını belirten Pilli, karantinadaki kişide semptom görüşmesi halinde PCR testinin yapıldığını ifade etti, “dışarı çıkmadıkları için PCR testi yapmadık” dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, özel izinle ülkeye gelen heyetle ilgili Meclis kürsüsünde açıklamalarda bulundu.

“Biz görevimizi yapıyoruz” diyen Pilli, sağlık açısından herhangi bir sorunun olmadığına dikkat çekti.

“SAĞLIK BAKANLIĞI OLARAK SORUMLULUĞUNU ALDIK”

Söz konusu heyetin merkezi karantinaya alındığını ve hiçbir yere çıkmadıklarını söyleyen Pilli, “Bu insanlar merkezi karantina kurallarına uymak zorundadır. Sağlık Bakanlığı olarak bunun sorumluluğunu aldık. 24 saat başlarında polis var” şeklinde konuştu.

“BU KİŞİLER KARANTİNADAN ÇIKMIŞSA, BUNUN SORUMLULUĞU HÜKÜMETTEDİR, ARAŞTIRACAĞIZ”

Pilli, “bu kişiler karantinadan çıkmışlarsa, bunun sorumluluğu hükümettir, araştıracağız” diyerek, “sağlık açısından herhangi bir problem yok” ifadelerini kullandı.

“DIŞARI ÇIKMADIKLARI İÇİN PCR TESTİ YAPMADIK”

Bugüne kadar karantinaya giren kişilerden PCR testi aranmadığını belirten Pilli, karantinadaki kişide semptom görüşmesi halinde PCR testinin yapıldığını ifade etti, “dışarı çıkmadıkları için PCR testi yapmadık” dedi.