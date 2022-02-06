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Pilli'den Erdoğan'a Geçmiş Olsun Mesajı

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Pilli'den Erdoğan'a Geçmiş Olsun Mesajı
Pilli'den Erdoğan'a Geçmiş Olsun Mesajı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 testleri pozitif çıkan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Pilli mesajında, "COVİD-19 testleri pozitif çıkan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan'a en kalbi duygularımla geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, en yakın zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." dedi. 

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