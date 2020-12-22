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Pilli:''Gerekirse 21 gün sokağa çıkma yasağı uygularız''

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Sağlık Bakanı Pilli, bir takım radikal kararlar almaktan çekinmeyeceklerini vurguladı.
Pilli:''Gerekirse 21 gün sokağa çıkma yasağı uygularız''

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'de, gazeteci Levent Kutay’ın sunduğu programa konuk oldu.Bakan Pilli bazı açıklamalarda bulundu.

Pilli, “Bugün radikal tedbirler almazsanız yarın geç olur” dedi. Bakan Pilli, ““İngiltere’de bugün ne oldu? Gerekli tedbirler zamanında alınmadı, kapanma gerçekleşti” dedi.

Gerekli olması halinde en radikal tedbirleri, 25 Aralık tarihinden sonra almaktan çekinmeyeceklerini söyleyen Pilli, “10 gün, 20 gün bu radikal tedbirleri alırsın, sonra rahatlarsın. Gerekirse 21 gün sokağa çıkma yasağı uygularız. Hükümetle istişare içinde olarak, bu karar alınabilir. Yerel vakaların durumuna göre belli düşüncelerimiz var” dedi.

Pilli ayrıca, “bu saatten sonra karantinasız giriş olmaz” diyerek karantinalı girişlerin uzatılacağını belirtti

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