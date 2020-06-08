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Pilli:Girne'deki hastane 3-4 ay içinde tamamlanacak

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Pilli:Girne'deki hastane 3-4 ay içinde tamamlanacak
Pilli:Girne'deki hastane 3-4 ay içinde tamamlanacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli de söz alarak eleştirileri ve soruları yanıtladı.

Yıllardır sağlığa önem verilmemesi sebebiyle,  sağlık altyapısının eksikliklerinin ortada olduğunu ifade eden Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin altyapısının günümüz koşullarına göre yetersiz kaldığını söyledi.

Sağlık altyapısının geliştirilmesi için Bakanlar Kurulu’nun bir takım kararlar aldığına işaret eden Pilli, ülkedeki bürokratik kararların biraz geç alınması nedeniyle bazı aksaklıkların yaşandığını, Girne Amerikan Üniversitesi Hastanesi’nin bitirilmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü, 3-4 ay içinde tamamlanacağını kaydetti.

Güzelyurt Hastanesi konusunda da çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Pilli, pandemi hastanesi konusunda ihaleye çıkılacak şekilde plan yapıldığını, ayın 25’ine kadar bunun tamamlanacağını söyledi.

Hastanenin ihaleye çıktıktan sonra 60 gün içinde tamamlanacağını vurgulayan Bakan Pilli, alınan tedbirler doğrultusunda bir başarıya imza atıldığını, bu şartların devamı için sağlık altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık açısından güvenli bölge olarak görüldüğü için hem turizm, hem yatırım, hem inşaat almak için ülkeye talebin arttığını, onun için de sağlık altyapısının bir an önce geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Pilli, bugün bir pandemi hastanesi olmadığını, ancak bir pandemi servisi oluşturulduğunu anlattı.

Ülkede pandemi servisi olarak ayırdıkları toplam 178-200 yatak kapasitesi olduğunu, 70 civarında da solunum cihazı bulunduğunu, ana binanın nörolji servisi olduğunu, covit 19 için 6 yataklı bir yoğun bakım servisleri bulunduğunu anlatan Bakan Pilli, bunun haricindeki hastalar için de yoğun bakım servislerinin mevcut olduğunu kaydetti.

Nöroloji servisinin açılıp, pandemi servisinin başka bir bölüme aktarılması için bir çalışmaları bulunduğunu ifade eden  Bakan Pilli, ayın 25’inde çizimleri tamamlanması planlanan pandemi hastanesinin GAÜ Hastanesi ve Güzelyurt Hastanesi haricinde düşünülen 3. bir proje olduğunu söyledi.

Sağlık üzerinden politika yapıp, menfaat sağlamak isteyen kişilerin sınıfta kalacağını ifade eden Bakan Pilli, epidemiyolojik çalışma konusunda Bilim Kurulu’nun bugün genişletilmiş bir toplantı gerçekleştiğini, sonucunu henüz almadığını, raporun yazılması ardından kamuoyu bilgilendirilmesinin hemen yapılacağını kaydetti.

Kapılar konusunda çok ciddi çalışmalar olduğunu, halkın da bu konuda çok ciddi endişeleri bulunduğunu ifade eden Bakan Pilli, buna siyaset karıştırmadan bilim kurulunun verileri doğrultusunda en doğru kararın verileceğini anlattı.

Kademeli olarak açılma için yeterli, ilaç, ekipman bulunduğunu, şu an için pandemi hastanesi dışında bir sıkıntı bulunmadığını ifade eden Sağlık Bakanı Ali Pilli, şu an için içerden bir pandemi hastanesi yaratıldığını belirtti.

Şu andaki en büyük sıkıntının nöroloji servisinde yaşanan sıkıntı olduğuna dikkat çeken Pilli, herkesin üzerine düşen görevi yapması halinde sorunların en kısa sürede aşılabileceğine dikkat çekti.

Yeniden söz alan CTP Genel başkanı Tufan Erhürman, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin verdiği rakamlar için teşekkür ederek, Bakan Pilli’nin GAÜ hastanesinin alımı konusunda yaptığı öz eleştiri konusunda teşekkür etti.

Pandemi hastanesinin hala yapılmaması ve ihaleye kadar ve hastanenin bitirilmesine kadar geçecek süre konusunda eleştirilerde bulunan Erhürman, bugüne kadar yapılamayanların maliyetinin katlanarak arttığını söyledi.

Verilen bilgilerin takipçisi olacaklarını ifade eden Erhürman, yapılması gerekenlerin abuk sabuk sebepler   ötürü yapılmamasının sıkıntılarının ise devam ettiğini belirtti.

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